Abogado señalado de ser supuesto emisario de 'papá Pitufo' habla de relación con Juan Fernando Petro

Los Informantes conoció el testimonio del supuesto emisario que habría conectado a la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro con Diego Marín Buitrago, alias papá Pitufo y conocido como el ‘zar del contrabando’. El abogado César Augusto Valencia habla de la esposa del presidente, el director de la UNP, el de la DIAN, el del DAPRE, la consejera de las juventudes y el hermano del jefe de Estado.

Diego Marín Buitrago salió de Colombia, esquivando un largo expediente judicial, rumbo a España, en donde lo capturaron y luego se fugó a Portugal. Tiene 63 años y nació en Palestina, en Caldas. Era cercano a los hermanos Rodríguez Orejuela, los mafiosos de Cali, y a Pablo Escobar, el narco de Medellín. En Colombia, había sido capturado en 1994 por contrabando, y hoy es acusado por la Fiscalía de concierto para delinquir y cohecho propio. Está en juicio, de manera virtual, respondiendo por varios delitos y hay ruido por su supuesta cercanía con el primer anillo presidencial antes y después de la elección de Petro.



¿Reuniones con la campaña y el gobierno?

El 4 de febrero de 2025, durante un consejo de ministros, Augusto Rodriguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección y una de las voces más cercanas al presidente Gustavo Petro, reveló que Diego Marín Buitrago había ingresado al círculo íntimo del entonces candidato e, inclusive, señaló a Armando Benedetti de haberse reunido con Pitufo.

Desde ese día, se filtraron datos como reuniones de Pitufo con gente de la campaña de Petro, con el círculo más estrecho del entonces candidato, con Armando Benedetti, con el catalán Xavier Vendrell, amigo personal del hoy presidente Petro, y salió a relucir César Augusto Valencia Mosquera, un abogado caleño de 34 años, amigo de Diego Marín Buitrago.



Según la información, el abogado César Augusto Valencia trabajó de cerca con Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y llevó a Pitufo a reuniones con Verónica Alcocer en el hotel Tequendama de Bogotá.



“Desde una cortina de humo que se generó en el primer consejo de ministros, el en ese entonces director de la UNP, el doctor Augusto Rodríguez, hace un señalamiento de que hubo un intento de infiltración de la campaña del entonces candidato a la presidencia, Gustavo Petro, y que ese intento de infiltración se dio a través mío. ¿Qué es infiltrar una campaña? Socializar la experiencia de un programa como los comedores comunitarios del cual yo hice parte durante 6 años. ¿Qué hice? Compartir cómo era el modelo tripartito”, asegura el abogado sobre sus primeras reuniones con el círculo cercano del entonces candidato.

Además, con Juan Fernando Petro también estuvo en un intenso recorrido por zonas del país dominada por ilegales, en búsqueda de la paz total, y se encontró con delincuentes que se hacen llamar actores armados

“Empezamos a acompañarlo, asesorarlo y decirle: ‘Mire, definitivamente es un tema denso, pero genera confianza que usted pueda estar en el territorio’, pues porque era el hermano del presidente. La gente quería que Juan Fernando fuera, querían escucharlo hablar. Y tengo entendido que él tenía una fundación y que también había tenido procesos con víctimas, procesos en la Comisión Intereclesial con Danilo Rueda, que fue comisionado de paz y demás. Juan Fernando me dijo: ‘quiero que hagas parte de este proceso’”, afirma César Augusto sobre su relación.

Según la versión del abogado en Los Informantes, con sus recursos se pagó un viaje en avioneta que necesitaba hacer el entonces candidato Gustavo Petro en plena campaña de 2021.

"Tenía un meeting en Buenaventura (…) pero nadie dijo que eso fue con mi gestión, con mis recursos. Entonces, mi trabajo, entonces mi vida quedaba resumida simplemente a que yo era la etiqueta que el gobierno quiso ponerme", subraya.

Una vez electo el presidente, el abogado Valencia siguió su amistad con Juan Fernando, quien lo llevó inclusive a la Dian y el mismo Luis Carlos Reyes, director en ese entonces, lo confirmó. Aunque Reyes asegura que el abogado fue a pedir un puesto, este dice que estaba era acompañando la realización de una campaña publicitaria.

Además, hay registros de varias visitas del abogado César Augusto Valencia a Palacio, aunque él mismo señala que “no fueron reuniones para nada personal, fueron siempre reuniones para temas institucionales”, promover proyectos sociales, hablar de comedores y demás.

Ahora, la relación entre este abogado y Juan Fernando Petro está deteriorada, entre otras porque el hermano del presidente lo señaló de haberlo engañado para entrar en la campaña, por eso Valencia dice que ya tomó distancia de él y de todo el gobierno. “Yo pensé que éramos amigos”, indica.

El 23 de febrero del 2026 a las 8:30 de la mañana se reanuda la audiencia de preparación contra papá Pitufo de forma virtual.