Habla familia de Mariana Upegui, joven del Liceo Antioqueño que murió: “Era una niña hermosa”

“Era una niña hermosa e inteligente”, contó María Alejandra Ospina sobre su familiar Mariana Upegui, quien hacía solo 15 días se había graduado del Liceo Antioqueño y es una de las 16 jóvenes que falleció en el siniestro de este domingo 14 de diciembre.

Y es que la comunidad de Bello está sumida en el luto tras el grave accidente en la vía que conecta a Segovia con Remedios, en Antioquia, donde un bus de transporte público que regresaba de una excursión de grado cayó a un abismo. El vehículo, que transportaba a un grupo de 40 recién egresados del Liceo Antioqueño que volvían de un viaje a Tolú, Sucre, quedó completamente destruido. Además, el conductor del vehículo también falleció en el siniestro.



El viaje, que marcaba la culminación del grado 11 para los estudiantes, había sido organizado por los propios jóvenes y no por la institución educativa, por lo que no viajaban docentes del Liceo Antioqueño. La empresa operadora del viaje informó que el bus transportaba a 34 jóvenes, un guía y dos conductores.



El listado oficial de víctimas mortales incluye a 16 jóvenes, como Daniel Arismendy Fernández, Laura Salazar, María Camila Pérez Sánchez, y Sara Escobar Mera, entre otros.

El dolor de una de las familiares de las víctimas

María Alejandra Ospina, familiar de Mariana Upegui, contó que la joven había viajado muy emocionada para despedir su etapa escolar y recibir sus nuevos proyectos en la Universidad de Antioquia, institución donde había pasado por sus buenos resultados académicos.

La recordó como “una niña hermosa e inteligente”. Visiblemente afectada contó que era una joven “llena de vida” y que ahora la familia la despide con mucho dolor. La foto de Mariana encima del pupitre que utilizó en su etapa del colegio Liceo Antioqueño fue colmada de flores por sus amigos durante los homenajes póstumos.

“Siempre en pro de los demás. Estaba siempre pendiente de sus compañeros y sus estudios”, dijo Ospina sobre la joven, de quien dijo que estaba por estudiar literatura o periodismo. Además, mencionó que el siniestro truncó la vida de una mujer llena de sueños y con todo el potencial para hacer mil cosas.

Investigación e hipótesis preliminares

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lamentó el siniestro y confirmó que, junto con otras autoridades competentes, está adelantando las pesquisas para establecer las causas exactas. Un grupo élite de reconstrucción de accidentes está a cargo de la investigación.

Por ahora, una de las primeras hipótesis que están bajo la lupa de los investigadores del siniestro es un posible microsueño por parte de Jonhatan Taborda, conductor del bus.

La general Susana Blanco, comandante de la Policía de Tránsito, manifestó que al momento del accidente pudo existir una distracción en la conducción. “Esto tiene que ver con la forma de la vía debido a que es una calzada recta y en pendiente”, anotó.

Así las cosas, no se descartó un posible microsueño; no obstante, se analizan otros factores, como que el Taborda estuviera revisando el celular o se distrajera conversando con alguna persona. “Descuidó por un instante su ruta, su objetivo como tal que es estar al frente en la ruta”, añadió.

Los familiares de las víctimas se han agolpado a las afueras de Medicina Legal en Medellín, donde durante la mañana de este lunes recibirán los cuerpos de las víctimas para luego llevar a cabo las honras fúnebres.

