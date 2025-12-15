En vivo
Noticias Caracol
COLOMBIA / Habla familia de Mariana Upegui, joven del Liceo Antioqueño que murió: "Era una niña hermosa"

Habla familia de Mariana Upegui, joven del Liceo Antioqueño que murió: “Era una niña hermosa”

Las autoridades ya tienen una hipótesis clara de lo que pudo pasarle al bus. Familias de víctimas están a la espera de los cuerpos.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 15 de dic, 2025
Accidente de bus en Antioquia dejó 17 muertos.

