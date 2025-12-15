En vivo
MUNDO  / María Corina Machado se fracturó una vértebra en su viaje a Oslo, según un medio noruego

María Corina Machado se fracturó una vértebra en su viaje a Oslo, según un medio noruego

Al parecer, la lesión se produjo durante su salida de Venezuela, la cual fue de manera clandestina a través de un grupo estadounidense contratado por privados.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
María Corina Machado.
María Corina Machado.
AFP

