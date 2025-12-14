En vivo
Cabezote Los Informantes
LOS INFORMANTES

Extraña desaparición de colombiana Camila Díaz en México: habría caído en red de trata de personas

"No sabes si está viva o muerta", así resume con dolor la hermana de la joven paisa de 24 años la angustia de no saber nada de su paradero. El aumento de casos de desaparición y trata de personas en México es alarmante, según autoridades.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 14 de dic, 2025
