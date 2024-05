Escolta de la UNP denuncia que su protegido lo atacó en el centro de Bogotá: “Me sentía en peligro”

Un escolta de la UNP (Unidad Nacional de Protección) denunció que en la tarde del miércoles, 8 de mayo, fue solicitado para proteger a un defensor de derechos humanos en el centro de Bogotá, pero cuando llegó a recogerlo se encontró con una particular situación, la cual terminó con agresión.

“Me indica con palabras gruesas que me haga un lado, que me quede allá esperando, será para que le cuide la borrachera. Al ver las agresiones, porque me empieza a insultar que me quede allá en una esquina, pues decido tomar mi celular y cuando ve que saco el celular, como se pudo dar cuenta de las agresiones, tan así que pedí el apoyo a la Policía”, contó el escolta de la UNP al Ojo de la noche de Noticias Caracol.

Añadió que el defensor de derechos humanos al que fue a resguardar estaba bajo los efectos del alcohol y que “también fue agresivo con la Policía, entonces decido retirarme del sitio para hacer el informe y retirarme porque me sentía en peligro”.

El escolta de la UNP dijo que grabó todo el incidente con su teléfono celular para así probar la agresión que sufrió por parte de su protegido.

