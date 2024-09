Overwatch 2 rinde homenaje al 20° aniversario de World of Warcraft

El 20° aniversario de World of Warcraft no podía pasar desapercibido, y para celebrarlo en grande, Overwatch 2 y World of Warcraft unen fuerzas en un evento crossover único que promete encantar a los fans de ambos juegos. Desde el 17 hasta el 30 de septiembre, los jugadores podrán disfrutar de este homenaje que trae consigo personajes icónicos de World of Warcraft reimaginados como legendarios héroes de Overwatch 2.

Diseños legendarios que capturan la esencia de Azeroth

Entre los aspectos más destacados de este crossover se encuentran los nuevos diseños legendarios inspirados en personajes emblemáticos de World of Warcraft. Algunos de estos incluyen:

Widowmaker como Sylvanas Brisaveloz , quien representa la letal precisión de la Reina Alma en Pena.

como , quien representa la letal precisión de la Reina Alma en Pena. Reinhardt transformado en el temido Rey Exánime , empuñando la icónica espada Frostmourne y liderando al Azote.

transformado en el temido , empuñando la icónica espada y liderando al Azote. Zenyatta como Thrall , el legendario líder de la Horda, que trae sabiduría y poder a cada batalla.

como , el legendario líder de la Horda, que trae sabiduría y poder a cada batalla. Torbjörn reinterpretado como Magni Diamante, listo para defender Azeroth con su tecnología enana.

Estos diseños no solo traen cambios visuales, sino que también vienen acompañados de jugadas destacadas de calidad cinematográfica. Por ejemplo, el fondo épico del Rey Exánime hace su entrada triunfal en la jugada destacada de Reinhardt, sumergiendo a los jugadores en el universo de World of Warcraft dentro de las intensas batallas de Overwatch 2.

Recompensas épicas y gestos nostálgicos

Además de los aspectos legendarios, este evento especial incluye gestos nostálgicos inspirados en los asignadores de misiones de World of Warcraft, lo que permite a los héroes de Overwatch 2 rendir homenaje a su contraparte en Azeroth. Los jugadores que participen en este evento podrán obtener hasta diez recompensas gratuitas, que incluyen amuletos, sprays, íconos y tarjetas de presentación exclusivas que conmemoran esta fusión de mundos.

Para los más apasionados, el megalote ofrece todos los diseños y objetos cosméticos del evento, garantizando que los jugadores puedan sumergirse por completo en esta épica celebración entre dos de las franquicias más grandes de los videojuegos.

Más celebraciones en camino para Overwatch 2

El crossover con World of Warcraft no es el único evento festivo en el horizonte. Overwatch 2 también se prepara para celebrar otro aniversario a partir del 24 de septiembre, con un evento que durará todo el mes y ofrecerá modos de juego favoritos del último año. Aquí tienes un adelanto de lo que te espera:

Semana 1 : ¡La acción comienza con Batalla de las bestias y los modos creados por la comunidad!

: ¡La acción comienza con y los modos creados por la comunidad! Semana 2 : Revive la diversión del Día de los Inocentes 2024 y enfrenta los desafíos de Crisis cósmica .

: Revive la diversión del y enfrenta los desafíos de . Semana 3: Prepárate para más locura con Inversowatch y la emocionante Caza de utilería.

Con tantas actividades, modos de juego y recompensas, este mes será inolvidable para los jugadores de Overwatch 2.

Esta fusión de universos estará disponible del 17 al 30 de septiembre Imagen. cortesía Blizzard

Una oportunidad única para fusionar dos universos legendarios

Este evento crossover no solo celebra los 20 años de World of Warcraft, sino que también ofrece a los fans la oportunidad de experimentar lo mejor de ambos juegos en un solo lugar. Ya sea que prefieras los frenéticos tiroteos de Overwatch 2 o la épica narrativa de World of Warcraft, este evento trae lo mejor de ambos mundos directamente a tus manos.

¡No te pierdas la oportunidad de luchar por la Horda, la Alianza y la Tierra del futuro! Únete a la celebración del 17 al 30 de septiembre, desbloquea recompensas exclusivas y vive la magia de Azeroth en Overwatch 2.

