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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella designa a María Consuelo Araújo como nueva embajadora en EE. UU.

Abelardo de la Espriella designa a María Consuelo Araújo como nueva embajadora en EE. UU.

María Consuelo Araújo Castro será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, según anunció este lunes el presidente Abelardo de la Espriella. La designación se produce después de que Washington diera su aprobación para el nombramiento.

Por: EFE
Actualizado: 17 de ago, 2026
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María Consuelo Araújo
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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes que la excanciller María Consuelo Araújo Castro será la nueva embajadora del país en Estados Unidos, después de recibir el beneplácito del Gobierno estadounidense para su designación. "Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro", escribió De la Espriella en X.

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El presidente destacó de Araújo su "experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia" y aseguró sentirse "honrado y feliz" de contar con ella para representar al país ante su principal socio diplomático y comercial.

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Araújo, conocida como 'Conchi', tiene una amplia trayectoria en el sector público y privado. Fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y posteriormente, entre agosto de 2006 y febrero de 2007, ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La nueva embajadora también ha ocupado cargos en la administración pública de Bogotá y como comentarista política en la emisora Blu Radio, y más recientemente llegó a la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), puesto que asumió en febrero de este año.

Araújo es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, y cuenta con más de dos décadas de experiencia en cargos de responsabilidad tanto en el sector público como en el privado.

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Su designación se produce en la segunda semana del Gobierno de De la Espriella, que ha planteado un marcado acercamiento a Estados Unidos.

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El presidente sostuvo este fin de semana una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien pidió suspender temporalmente los aranceles a productos colombianos debido a los efectos económicos del terremoto que sacudió al país el pasado lunes.

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AGENCIA EFE

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