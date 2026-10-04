"Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar": mensaje de De la Espriella contra alcalde de Sincelejo

En Coveñas, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó una jornada de gobierno en el departamento de Sucre en la que anunció medidas de seguridad y habló de los recursos que recibirá el departamento. Durante el encuentro con las autoridades locales, el presidente se refirió directamente al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y le recordó que su administración estará bajo especial vigilancia por los antecedentes e investigaciones que lo rodean.



"Todo Sincelejo lo sabe. Todo Sucre lo sabe lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano", se escucha decir al presidente De la Espriella durante el encuentro en Coveñas. El mandatario cuestionó la situación judicial del alcalde. "¿Usted cree que yo soy la clase de presidente que va a permitir las prácticas que usted ha hecho aquí en Sincelejo? ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer que es politiquería? Y no es nada personal. Simplemente explíqueme cómo confiar en una persona que como usted tiene 13 procesos por corrupción, tiene un video en donde indica cómo robarse el PAE y además de eso está llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito", añadió el jefe de Estado, mientras le hablaba directamente al alcalde.



¿Cuáles son los antecedentes del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña?

Yahir Acuña es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con el grupo paramilitar "Los Rastrojos", por la posible comisión de delitos relacionados con el concierto para delinquir agravado. El alto tribunal, por otra parte, lo citó en junio de este año a indagatoria por enriquecimiento ilícito de servidor público por un supuesto incremento patrimonial que no estaría justificado por el periodo de 2010 al 2018 cuando fue representante a la Cámara. En noviembre del año pasado, la Procuraduría Nacional le abrió una indagación previa, además por posibles irregularidades con el Programa de Alimentación Escolar de Sincelejo. Por esta razón, el presidente dijo que no permitirá que tenga acceso a los recursos que destine la nación.

"Bajo el esquema suyo de corrupción, yo no trabajo. Y si usted cree que puede seguir incurriendo en esas prácticas, sepa que llegó alguien que se lo va a impedir y que me voy a concentrar en ello (...) Esta plata, señor alcalde, la voy a cuidar y para cuidarla tengo que tenerla alejada de su control y se lo digo de frente para que quede claro. Entonces, busquemos una fórmula porque bajo ninguna circunstancia voy a dejar que usted ponga las manos sobre esa plata", le añadió el presidente a su mensaje al alcalde de la capital de Sucre.

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En su advertencia, el jefe de Estado señaló que los recursos públicos son sagrados y que cada peso será cuidado con rigor, dijo, para destinarlo a obras, soluciones y también a la ciudadanía. Sobre este pronunciamiento ha dicho el presidente que entonces se va a hacer un seguimiento directo de primera mano sobre este tipo de recursos ante lo que considera sería una amenaza por parte de este alcalde de la ciudad de Sincelejo. El alcalde de Sincelejo sí respondió al mensaje del presidente y aseguró que el video publicado por el mandatario está “editado y manipulado”.



“Un alcalde es intimidado con fusiles en cabeza de civiles (...) Tuve que levantar mis manos, porque hombres armados se colocaban detrás de mí. Y decir que lo que usted dijera era lo que había que hacer en ese espacio”, aseguró Acuña en un video compartido en sus redes sociales. El sincelejano aseguró que De La Espriella “se ha ido por el país a maltratar a todo aquel que no es afín” y le pidió respetar la presunción de inocencia, mencionándole procesos de actuales funcionarios del gobierno: “no hay investigados buenos, ni investigados malos”.



El plan anticorrupción del Gobierno De la Espriella

El presidente De la Espriella también dio detalles de las medidas contra la corrupción que está implementando su gobierno. Dijo que la actual magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a quien designará como secretaria de Transparencia, tendrá varias tareas, entre las que se encuentran vigilar los contratos, anticipos, adiciones, patrimonios, sociedades, beneficiarios reales y movimientos financieros.



"La Secretaría de Transparencia es un alto consejero de la Presidencia que está encargado justamente de la coordinación de las políticas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, pero la Secretaría de Transparencia no tiene funciones ni de investigación ni de juzgamiento", explicó el analista político Gabriel Cifuentes. El presidente también confirmó que agentes encubiertos ayudarán a detectar posibles actos de corrupción en la administración pública.

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"El presidente está haciendo alusión seguramente a personas que gozan de su confianza y que le ayudarán entregándole información pertinente para la toma de decisiones ya propiamente. Hablando de agentes encubiertos, pareciera más una figura que compete a las autoridades judiciales, cierto, y a las autoridades que buscan y hacen investigaciones y acusaciones, y ahí sí ya podría generarnos un poco de ruido", añadió el también analista Juan Falkonerth.

Por su parte, Cifuentes agregó lo que no puede hacer el Gobierno nacional: "Juzgar. Eso es una tarea que le compete a los jueces, y la investigación corresponderá a la Fiscalía. Pero sin lugar a dudas, el impulso del apoyo político, la formulación de una política integral para manejar los casos de corrupción, transparentar la información pública, generar datos abiertos y también transparentar las relaciones entre el Congreso y el Gobierno".

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Justamente, frente a las medidas contra la corrupción, desde la Sociedad de Activos Especiales se pronunciaron frente al allanamiento a las oficinas de la entidad. "La información advertida sobre una posible manipulación de los sistemas de información de la Sociedad de Activos Especiales, que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional, eventualmente estaría siendo ocultada a la nueva administración designada por el Gobierno nacional", aseguraron desde la Presidencia de la República. Se espera que esta semana se posesione la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia del Gobierno nacional.