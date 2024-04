Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, habla de “problemas muy graves” en sector salud

Con los 100 días que cumple de mandato el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, los habitantes, al igual que los gremios e instituciones, se muestran expectantes y esperanzados ante los resultados de su gestión.



No obstante, el gobernante reconoce que ha enfrentado algunos tropiezos en el camino.

Sector salud

“Estamos en riesgo. Tenemos problemas muy graves”, admitió Jorge Eduardo Rojas.

Esto, según él, tiene que ver “primero, con las intervenciones, no son buenas, los indicadores económicos que tienen estas EPS no se mejoran cuando son intervenidas, que eso es lo que uno buscaría, y tenemos riesgos muy fuertes porque tenemos más de 470 mil personas entre el contributivo y el subsidiado de Manizales”.

“Pero la deuda que se les tiene de las EPS porque no hay giro directo, no ha llegado a nuestras IPS” es otra complicación, indicó.

Citó a “tres que están en gran riesgo. Uno es el hospital S.E.S., que le deben casi 75 mil millones de pesos, eso pone en crítico riesgo a nuestro gran hospital de tercer nivel. Y los dos de primer nivel que son nuestros, que son Assbasalud y el Hospital San Isidro, tienen una deuda de casi 5 mil millones de pesos. Casi toda esa deuda es de la Nueva EPS con nosotros y no llega el giro directo y nos pone en gran riesgo. Por ahora, lo que nosotros hemos hecho es tener un equipo de choque que va a las IPS y a las EPS para que a la gente la atiendan en tiempo real”.

Jorge Eduardo Rojas afirmó que “recibimos muchos retos. La ciudad tenía unos problemas graves, primero, desde la deuda pública. Ustedes escucharon cómo hace poco el alcalde de Cali dijo que tenía una deuda de más de medio billón de pesos en una ciudad muy grande, pues nosotros tenemos una deuda acumulada de casi medio billón de pesos en una ciudad de 500 mil habitantes; es decir, que cada habitante casi que debe un millón de pesos al nacer en nuestra ciudad, y ese era el primer gran reto, un reto que nos dimos a la tarea de atacar. Hicimos un reperfilamiento de toda la deuda pública y a fe que, a pesar de los problemas fiscales, encontramos los recursos para poder poner a marchar la ciudad”.



“Cuando llegamos no había plata para las casas de cultura, ni para las bibliotecas públicas, ni para los programas del adulto mayor, pero logramos conseguir los recursos porque si bien es cierto, tenemos muchos retos, lo que no puede pasar es que un gobernante venga aquí a llorar y a decir que encontró todo muy mal y no tenga solución. A cada problema lo que le encontramos fue una solución y ese fue el primer gran reto”, subrayó.