Amiga de Silvana Torres habló de posible motivo por el que habría asesinado a su hija: "Lo confesó"
La allegada reveló detalles de los comportamientos de la señalada con la menor de edad antes de que ocurriera la tragedia. Esto es lo que dijo.
La mujer que estaba en la casa donde Silvana Torres habría asesinado a su hija: Policía da detalle
La abuela de la niña, quien vivía con la madre y la menor, fue la primera en entrar al apartamento tras el ataque. Autoridades hablan de su reacción al hallar a sus familiares y de lo que dijo el padre de la menor en medio de las diligencias.
Revelan hipótesis de qué fue lo que hizo Silvana Torres con su hija en la casa: detalles de crimen
En entrevista con Noticias Caracol, el comandante de la Policía de Manizales habló del caso y de las novedades en la investigación. Se conocieron detalles de los presuntos antecedentes judiciales y psiquiátricos de la madre.
Alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, habla de “problemas muy graves” en sector salud
Los ciudadanos destacaron varios logros del alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, en sus primeros 100 días de gestión. Movilidad, uno de sus principales aciertos.
Jorge Eduardo Rojas es reelegido alcalde de Manizales con una votación, según él, histórica
Jorge Eduardo Rojas dijo que tiene dos meses para “sumergirse” en cada entidad con el fin de evaluar el estado en que está Manizales. El médico Henry Gutiérrez Ángel ganó la Gobernación de Caldas.
Jorge Eduardo Rojas fue escogido como alcalde de Manizales: obtuvo más de 100.000 votos
Los habitantes de Manizales volvieron a elegir a Jorge Eduardo Rojas, quien ya había ocupado el puesto de alcalde durante el periodo 2012-2015. ¿Cómo le fue a Paula Andrea Torres?
¿Quién es Jorge Eduardo Rojas, ganador a la Alcaldía de Manizales?
El exministro de Transporte y exalcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas vuelve a ocupar el cargo, según dijo, para implementar un gobierno que se tome "en serio" los problemas de la ciudad. Este es un recorrido por su vida profesional y logros destacados.
Jorge Eduardo Rojas gana por segunda vez la Alcaldía de Manizales
Jorge Eduardo Rojas vuelve a ocupar la Alcaldía de Manizales luego de estar en el cargo durante el periodo 2012 - 2015. El también exministro de Transporte promete "implementar un gobierno que se tome en serio las problemáticas de la ciudad"
Alcaldía Manizales: resultados en vivo de las elecciones 2023
Paula Andrea Toro, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, Carlos Arturo Buriticá, Germán Vallejo, Miguel Trujillo, Jorge Alberto Betancourt, Martín Ramírez, John Robert Osorio y Francisco Javier González se enfrentaron para llegar a la Alcaldía Manizales.
Feria de empleo en Manizales llevó más de 200 ofertas laborales para profesionales de la región
Como parte de la búsqueda de mejores oportunidades para los habitantes de Manizales, la alcaldía y entidades aliadas realizaron esta rueda de empleo.