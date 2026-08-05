En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MURIÓ ALFONSO LIZARAZO
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRECIO DEL DÓLAR
LAURA VALENTINA LOZANO
LOS INFORMANTES

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Carlos Suárez, estratega de campaña de De la Espriella, habla de cómo ganaron: “No hay secreto”

Carlos Suárez, estratega de campaña de De la Espriella, habla de cómo ganaron: “No hay secreto”

“Yo no voy a tener ningún cargo en el Gobierno”, dijo el consejero del futuro mandatario, quien manifestó que la labor ahora de De la Espriella “es cumplir” a Colombia. “Si no gobiernas para cumplir esos objetivos, vas a tener el castigo de la ciudadanía”, declaró.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
Comparta en:
Carlos Suárez, estratega de campaña de De la Espriella, cuenta cómo se dio el triunfo del abogado
Noticias Caracol/AFP

Carlos Suárez fue el estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y arquitecto de su triunfo, además de ser uno de los hombres más cercanos del Gobierno entrante. Es abogado y se retiró hace varios años del litigio, época en la que conoció al nuevo presidente de Colombia. Según detalla, hacia el año 2010 inició una empresa de consultoría de marketing político digital y de comunicaciones llamad Estrategia y Poder, “y desde ese momento empecé a trabajar de la mano con el hoy presidente en diferentes proyectos, desde su bufete de abogados, construyendo De la Espriella como una marca sombrilla de los diferentes proyectos. Ha sido una relación de muchos años amistad, de compadrazgo, que al final terminó llegando a la campaña”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Para él, el apoyo que está recibiendo De la Espriella “es el fenómeno de la esperanza. Lo que tienes que hacer es cumplir con ese mandato porque evidentemente, en cualquier momento, si no lo cumples, si no gobiernas para cumplir esos objetivos, vas a tener el castigo de la ciudadanía. Tenemos que seguir comunicando, pero también gobernando, para eso fue que nos eligieron”.

Últimas Noticias

Los detalles de la banda presidencial para la posición de Abelardo de la Espriella
POLÍTICA

Detalles de la banda presidencial para la posesión de Abelardo de la Espriella: "Es un privilegio"

Gobierno De la Espriella quiere trabajar con Centro Democrático, dice Lara al enviar mensaje a Uribe
POLÍTICA

Gobierno De la Espriella quiere trabajar con Centro Democrático, dice Lara al enviar mensaje a Uribe

Además, narró por qué el abogado decidió lanzarse a la política. La idea empezó a formarse “como en el año 2020”, pero fue hasta “entrado el 2023 o 2024 (que) emprendimos el trabajo del Ron Defensor, (cuando) las redes empezaron a explotar con una palabra que siempre fue lo que más nos marcaba: ‘Salve usted la patria’”.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad