Carlos Suárez, estratega de campaña de De la Espriella, habla de cómo ganaron: “No hay secreto”

Carlos Suárez fue el estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y arquitecto de su triunfo, además de ser uno de los hombres más cercanos del Gobierno entrante. Es abogado y se retiró hace varios años del litigio, época en la que conoció al nuevo presidente de Colombia. Según detalla, hacia el año 2010 inició una empresa de consultoría de marketing político digital y de comunicaciones llamad Estrategia y Poder, “y desde ese momento empecé a trabajar de la mano con el hoy presidente en diferentes proyectos, desde su bufete de abogados, construyendo De la Espriella como una marca sombrilla de los diferentes proyectos. Ha sido una relación de muchos años amistad, de compadrazgo, que al final terminó llegando a la campaña”.

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Para él, el apoyo que está recibiendo De la Espriella “es el fenómeno de la esperanza. Lo que tienes que hacer es cumplir con ese mandato porque evidentemente, en cualquier momento, si no lo cumples, si no gobiernas para cumplir esos objetivos, vas a tener el castigo de la ciudadanía. Tenemos que seguir comunicando, pero también gobernando, para eso fue que nos eligieron”.

Además, narró por qué el abogado decidió lanzarse a la política. La idea empezó a formarse “como en el año 2020”, pero fue hasta “entrado el 2023 o 2024 (que) emprendimos el trabajo del Ron Defensor, (cuando) las redes empezaron a explotar con una palabra que siempre fue lo que más nos marcaba: ‘Salve usted la patria’”.



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