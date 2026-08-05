Detalles de la banda presidencial para la posesión de Abelardo de la Espriella: "Es un privilegio"

A dos días de la ceremonia de posesión presidencial, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, participó en un acto simbólico en el que recibió la banda presidencial "de manos de nuestros veteranos y reservistas, símbolo de unidad, servicio, honor y amor por Colombia". La prenda fue confeccionada por el nariñense Luis Abel Delgado, reconocido por ser el "sastre de los presidentes y los papas". El encuentro se llevó a cabo como antesala a la transmisión oficial del mando presidencial y reunió a integrantes retirados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, quienes hicieron entrega del principal distintivo del jefe de Estado.

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"Recibir este símbolo de la República de manos de quienes defendieron la libertad de Colombia, y elaborado por un artesano que ha dedicado su vida a honrar nuestras instituciones, es un privilegio que asumo con humildad, gratitud y un profundo sentido del deber", escribió el presidente electo en redes sociales. En otro apartado de su mensaje, el mandatario electo expresó que recibir la banda presidencial de quienes defendieron al país representa un "profundo honor". Además, envió un mensaje de reconocimiento a los integrantes retirados de la Fuerza Pública "por su compromiso inquebrantable con la Patria".



¿Quién confeccionó la banda presidencial de Abelardo de la Espriella?

Luis Abel Delgado, por su parte, es un sastre colombiano que desde su taller ha confeccionado varias bandas presidenciales siguiendo los lineamientos establecidos en el protocolo oficial. Entre los mandatarios para los que realizó este distintivo se encuentran César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y ahora a Abelardo de la Espriella. En una entrevista con Helena Producciones, Delgado explicó que no introduce cambios por iniciativa propia, pues su trabajo se rige estrictamente por el reglamento: "Yo me tomo las decisiones de acuerdo al reglamento", afirmó al referirse al proceso de elaboración de la banda presidencial.

Así avanzan preparativos para posesión de Abelardo de la Espriella

Cali y el Valle del Cauca entraron en máxima alerta de seguridad de cara a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. Uno de los principales anuncios contempla el fortalecimiento de la seguridad en los principales corredores viales de Cali y municipios vecinos como Jamundí, Palmira, Florida, Candelaria, Pradera y Yumbo. Las autoridades buscan blindar las entradas y salidas de la capital vallecaucana para prevenir cualquier riesgo que pueda afectar el desarrollo de la jornada.

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El Ministerio de Defensa confirmó que el operativo contará con más de 11.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional distribuidos en Cali y municipios cercanos. El despliegue incluirá vigilancia terrestre, aérea y labores de inteligencia antes, durante y después de la posesión presidencial. El esquema contempla unidades antiexplosivos, operaciones especiales, patrullajes motorizados, vigilancia fluvial, equipos de tránsito y capacidades aéreas para responder a cualquier situación de emergencia.

Paralelamente, distintos sectores han anunciado movilizaciones y plantones durante los días previos y posteriores a la posesión presidencial. Frente a este panorama, las autoridades reiteraron que se garantizará el derecho constitucional a la protesta pacífica. Sin embargo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la administración distrital mantendrá una política de tolerancia cero frente a actos de vandalismo, bloqueos o hechos de violencia que puedan afectar la movilidad o la seguridad ciudadana.

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