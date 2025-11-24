En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Presidente Petro reacciona a supuesta infiltración de disidentes de las Farc en el Ejército y la DNI

Presidente Petro reacciona a supuesta infiltración de disidentes de las Farc en el Ejército y la DNI

Luego de la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, el presidente colombiano respaldó al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, y aseguró en su cuenta de X que ellos dos le han ayudado a detectar varios casos de corrupción en el Ejército.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de nov, 2025
Presidente Gustavo Petro.

