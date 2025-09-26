En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Pacto Histórico irá a consulta para elegir candidato presidencial entre Corcho, Cepeda y Quintero

Pacto Histórico irá a consulta para elegir candidato presidencial entre Corcho, Cepeda y Quintero

Según comunicó el movimiento político del presidente Gustavo Petro, la consulta se hará el próximo 26 de octubre. Los demás aspirantes, que eran seis, desisten de su candidatura. María José Pizarro será la cabeza de lista al Senado.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 26 de sept, 2025
Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.
Colprensa

