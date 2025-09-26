Pacto Histórico irá a consulta para elegir candidato presidencial entre Corcho, Cepeda y Quintero

Publicidad
El Pacto Histórico anunció este viernes que sí irá a consulta el próximo 26 de octubre para elegir su candidato presidencial. Sin embargo, reducirá el número de aspirantes y pasará de nueve a tres. La consulta, entonces, será entre el senador Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Según el movimiento político del presidente Gustavo Petro, los demás aspirantes (es decir, María José Pizarro, Susana Muhamad, Gustavo Bolívar, Gloria Inés Ramírez, Gloria Flórez y Ali Bantu Ashanti) desisten de su candidatura y la mayoría se unirá a la campaña de Iván Cepeda.
Entretanto, María José Pizarro será la cabeza de lista del Pacto Histórico al Senado.
Noticia en desarrollo.