Catherine Juvinao cuestiona duramente a Petro: "No vi a Uribe llamando a marchas”

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde, fue una de las congresistas que apoyó la elección del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, tiene posturas independientes frente al actual gobierno, al que le pidió trabajar y respetar la separación de poderes, tras el choque entre el mandatario con la Fiscalía y la Procuraduría. Para ella, esto “es una confesión de incompetencia, es para mí una confesión de inacción”.



Ruptura institucional

Según la representante Catherine Juvinao, “lo que está haciendo el presidente Petro con la construcción falaz de un relato sobre un supuesto golpe blando, una ruptura institucional, es simplemente una salida al hecho de que como gobierno están en la absoluta inacción y al hecho de que no han podido constituir un gabinete estable que sea capaz de dar resultados”.

Afirmó que “lo del golpe blando no procede por al menos tres motivos: el primero, el presidente Petro dice que todo esto es culpa de una suerte de conspiración de la Fiscalía que lo quiere perseguir y tumbar, cuando eso es mentira porque la Fiscalía no investiga al presidente, sino la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y también dice que la Corte Suprema está en una especie de operación tortuga para no elegir fiscal y de alguna manera favorecer al actual fiscal Francisco Barbosa. Eso es falso”.

Juvinao recordó que si hubo “un gobierno al que le han investigado funcionarios y le han condenado funcionarios en concurso con la Corte Suprema de Justicia es al gobierno de Álvaro Uribe. Recordemos que a Álvaro Uribe le investigaron y le condenaron múltiples ministros: Andrés Felipe Arias, Diego Palacios, Sabas Pretelt; la Corte Suprema le tumbó más de 20 congresistas en ese momento uribistas por el llamado fenómeno de la parapolítica. Hubo diversos generales hoy en retiro que eran los jefes de seguridad de Álvaro Uribe que también fueron investigados y condenados”.

“Si aquí al presidente Petro le están haciendo investigaciones, no se puede asumir que es que lo quieren derrocar. No pueden asumir que es que por Petro ser el primer presidente de izquierda entonces no se le puede investigar. Aquí el Estado de Derecho, mal que bien funciona, y el sistema de pesos y contrapesos funciona”, agregó.

Elección de fiscal general de la Nación

Catherine Juvinao sostuvo que “no es verdad” que la Corte Suprema de Justicia ejerza “una especie de operación tortuga particular contra el gobierno del presidente Petro”.

“Desde 2005 se ha tomado su tiempo para elegir fiscal”, dijo, recordando que en “la elección de Viviane Morales, y la gente no me dejará mentir, la corte se tomó cerca de 16 meses y más de 20 rondas. La Corte Suprema no le quiso elegir fiscal a Álvaro Uribe y solo eligió cuando llegó Santos y se cambió la terna. Cuando luego se eligió a Montealegre, la corte se tomó once rondas de votación; cuando luego se eligió a Néstor Humberto Martínez, la corte se tomó cuatro rondas de votación, y cuando se eligió a Francisco Barbosa, la corte se tomó cinco rondas de votación. El 8 de febrero va a la corte para la tercera ronda”.

“Lo más beneficioso para la estabilidad institucional de la Fiscalía es que la corte elija con cierto grado de prontitud. Pero el punto es que si la corte no elige a la tercera ronda, no se puede interpretar que esto sea una operación tortuga contra el presidente Petro”, precisó.

Eso sí, la congresista considera que “es cierto que la Fiscalía en Colombia tiene muchos problemas. Por supuesto, es cierto que si la Corte elige fiscal rápido es mejor que si se demora, pero a lo que yo voy es a que me parece una falta a la verdad. Me parece peligroso, me parece riesgoso y me parece de alguna manera autoritario que el gobierno, solamente porque ve a un sistema de frenos y contrapesos que está operando, se quiera inventar o le quiera vender a la ciudadanía que es que aquí hay una suerte de conspiración de todos los poderes contra el gobierno Petro. Eso no es cierto, entre otras porque y como lo he dicho yo en algunos videos en redes sociales, aquí el primer culpable de todos los escándalos del gobierno Petro es el gobierno Petro”.



“Nos van a decir que entonces los delitos o presuntos delitos de Nicolás Petro son culpa de las instituciones, o que la actuación contra derecho del canciller es culpa de las instituciones, o que la pérdida de los Juegos Panamericanos es culpa de las instituciones, o que perder 70 mil millones de pesos en vacunas es culpa de las instituciones, o que estar implosionando el sistema de salud por la retención deliberada de los pagos de ellos al sistema de salud es culpa de las instituciones, los fracasos de la paz total en donde tenemos grupos ilegales, rearmados, fortalecidos, ¿eso acaso es culpa de las instituciones? La falta de planeación para el fenómeno de El Niño, ¿eso acaso es culpa de las instituciones? La destecnificación de las entidades, esto es todo el cambio de los manuales de funciones y de los requisitos para los cargos en donde están literalmente acabando con la meritocracia, ¿eso es culpa de las instituciones? La corte de Verónica Alcocer, que viaja por el mundo con asesores y estilistas pagados de los impuestos de los colombianos, ¿eso es culpa de las instituciones? No, señor presidente, yo le pido con todo respeto, primero que realmente respete la separación de poderes. Es muy inapropiado que la Corte Suprema, apenas en una tercera ronda de votación, ya tenga que enfrentar a un gobierno llamándole a marchas. Eso es muy peligroso. Yo no vi que Uribe, con todo lo que Uribe peleó con la Corte Suprema, estuviese Uribe llamando desde los canales públicos y una cantidad de cosas a marchas, mucho menos Santos”.

Llamado a marchas

“Creo que si el gobierno reconoce un estado de inacción absoluto y simplemente se pone en modo campaña y a vociferar y a llamar a marchas, y como hizo Petro durante su alcaldía a balconear, poniendo a todos los ministros a llamar movilizaciones en lugar de estar trabajando, pues me temo mucho que esto básicamente sea el fin de este gobierno. ¿Nos vamos a pasar dos años y medio marchando? ¿Nos vamos a pasar dos años y medio diciendo que aquí no nos dejan gobernar? ¿Nos vamos a pasar dos años y medio echándole la culpa a Raimundo y el mundo entero? En lugar de asumir que es que ustedes gobiernan desde el 7 de agosto de 2022 y que aquí nadie los va a derrocar, aquí nadie está pensando en que no los dejen terminar su gobierno, sino que más bien lo que la gente quiere es que empiecen a gobernar”, declaró Juvinao.

“Que gobiernen. Yo solamente veo un camino aquí: o que gobiernen y entiendan que ellos están al frente de las riendas del Estado, que son ahora ellos los que tienen el presupuesto, los que tienen los ministerios, los que tienen las herramientas para ejecutar las transformaciones, y por esa vía decirle al país ‘el proyecto de cambio si es viable, sí podemos promover transformaciones graduales y concertadas en este país’. De esa manera, quizás la gente en 2026 considere la posibilidad de seguir creyendo en una posibilidad de cambio con un proyecto alternativo”, añadió.

Catherine Juvinao aseguró que “lo otro es simplemente una confesión de incompetencia, como es para mí lo que están haciendo ahora. Todo este invento del golpe blando y de la ruptura institucional es para mí una confesión de incompetencia, es para mí una confesión de inacción en donde ellos se quitan las botas y dicen ‘aquí nos quedó grande gobernar, no supimos hacer esto. Sí, duramos 30 años haciendo campaña, pero nunca nos preparamos para realmente administrar el Estado y lo que nos queda es pelear, lo que nos queda es ponernos en modo campaña, pelear contra todo el mundo, irnos contra los demás poderes’, y yo creo que esa es la peor manera de terminar un primer gobierno alternativo”.

Juvinao instó a “que en lugar de ponerse a inventar todas estas teorías conspirativas, lo que la gente quiere ver en el gobierno es un gobierno que trabaja, es un gobierno que resuelve los problemas, es un gobierno que se pone al frente de los desafíos de este país, es un presidente que logra consolidar un equipo de ministros idóneos, no simplemente propias tropas, pero incompetentes. No. Que sea gente competente, con criterio, aun cuando se atreva a llevarle la contraria al presidente. Eso es lo que tiene que hacer el presidente para que aumente en popularidad, eso es lo que tiene que hacer para que la ciudadanía vuelva a confiar en las capacidades de un gobierno alternativo. Si no, aquí lo que estamos haciendo es enterrar la confianza de la ciudadanía y en este momento mucho me temo que el vaso de la desconfianza está lleno”.