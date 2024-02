Catherine Juvinao a Petro: “Nadie lo va derrocar, el único que se sabotea es usted”

A pesar de que el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, no han respondido al llamado a la serenidad, otros actores políticos, como Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Catherine Juvinao, hacen parte activa de la discusión política. Afirman que no hay una crisis ni un golpe de Estado “blando” o “duro” en marcha.



De la Calle, exnegociador de paz, presentó un documento con ocho puntos para superar la bronca actual entre Petro y Barbosa. Además, recalcó que si bien es necesario dejar claro que nadie desea el derrocamiento del Gobierno nacional, tampoco es sensato descalificar como golpe cualquier acción de crítica libre que es inherente a la democracia.

Por su parte, el excandidato presidencial Sergio Fajardo aconsejó tanto al jefe de la Fiscalía como al presidente de los colombianos “tener serenidad y sabiduría para educar a todo un país” . Añadió que “esa confrontación en los términos que se está llevando, la manera como se han dado intercambios, que yo no comparto de ninguna forma entre la Fiscalía y la Presidencia de la República, no puede ser el llamado del presidente a salir a las calles, a defender su Gobierno, no es correcto. El presidente tiene derecho a defenderse y tiene derecho, por supuesto, a presentar sus argumentos, pero el mandatario tiene que ser la primera voz de la sensatez en Colombia”.

Por su parte, la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde Catherine Juvinao le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, dejándole claro que “yo y millones que votamos por usted le queremos decir: nadie lo va a tumbar, a usted nadie lo va derrocar, aquí el único que se sabotea es usted mismo”.

Estas mismas voces consideran que no es correcto llamar a una movilización, como la convocada por Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) para pedir a la Corte Suprema de Justicia celeridad en la elección de la nueva fiscal general, pues consideran que es un proceso que debe darse sin ningún tipo de presión, partiendo de que el alto tribunal está en los tiempos establecidos para elegir.

En la línea de defensa al presidente, el Pacto Histórico dio a conocer una denuncia que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington (Estados Unidos). En ella expondrán cuatro hechos que para el petrismo representan una violación de los principios democráticos, como la suspensión al canciller Alvaro Leyva, la inspección de la Fiscalía a Fecode y la investigación al entonces gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa.