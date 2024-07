Crítica de magistrado Reyes a propuesta de constituyente es “equivocada”, según Petro

El jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a las declaraciones del presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, en las que criticó la propuesta de una constituyente. Dijo el primer mandatario que “la opinión” del magistrado “es equivocada”.

“Me parece equivocada la opinión del magistrado Reyes. En primer lugar porque no reconoce tres hechos que ameritan un examen del poder constituyente”, indicó el presidente Gustavo Petro a través de un mensaje en la red social X.

Me parece equivocada la opinión del magistrado Reyes. En primer lugar porque no reconoce tres hechos que ameritan un exámen del poder constituyente:



El primer hecho, según el mandatario colombiano, tiene que ver con que “la Constitución del 91 ha sido contrarreformada en aspectos esenciales”.

“Cito tres grandes temas vertebrales para la nación: a. La financiación de la educación pública. La contrarreforma le quitó más de 300 billones de pesos desde la primera contrarreforma. b. Una contrarreforma anuló los mecanismos para hacer una reforma agraria. c. La garantía de derechos universales no se ha cumplido en 33 años por transformar los derechos en simples mercados y negocios. La Constitución no ordenó ni el neoliberalismo ni la gobernanza paramilitar que es lo que hemos tenido”, explicó Petro.

El segundo hecho, de acuerdo con el presidente de la República, está relacionado con que “el Congreso no ha desarrollado, en 33 años, órdenes expresas de la Constitución”.

“La ley orgánica de ordenamiento territorial, mantenemos la de 1886; la reforma a la justicia, la reforma política y electoral que ordena el acuerdo de paz del 2016; el estatuto del trabajo para dignificar la vida laboral; aún, después de 33 años, no es real la igualdad de la mujer, y se siguen discriminando, en la sociedad y en el Estado, las minorías étnicas, sexuales y culturales”, expresó.

Y como tercer aspecto, el jefe de Estado hace referencia a “los hechos posteriores a la Constitución de gran envergadura en la vida nacional”.

“a. Los aspectos fundamentales del acuerdo de paz del 2016 que es declaración unilateral de Estado, y que no se han desarrollado como el progreso económico y social del territorio excluido, la reforma agraria y la verdad judicial. b. La crisis climática que demanda el ordenamiento alrededor del agua y la liberación de los espacios del agua. c. El camino del perdón social y la paz definitiva”, concluyó Gustavo Petro.

¿Qué dijo el magistrado Reyes sobre la propuesta de la constituyente?

En la mañana de este jueves, 4 de julio de 2024, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, criticó con vehemencia la propuesta de constituyente del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Me pregunto cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991”, aseguró el magistrado.

Asimismo, enfatizó en que “la Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal cambiable a placer, sino al revés, debe ser un texto rígido con muy relativas flexibilidades, que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio”.

