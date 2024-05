“Petro, no insulte inteligencia de los colombianos”: David Luna por investigación de CNE

En el Congreso de la República hay múltiples reacciones sobre los resultados de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) acerca de la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Desde las diferentes vertientes coinciden en algo y es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un alto carácter político por el perfil de sus magistrados, que son figuras que vienen de distintas bancadas.

Pero también, algunos actores le recuerdan al presidente Gustavo Petro que esto es lo que establece la Constitución y que él ha tenido varias oportunidades de modificarlo a través del Código Electoral, de presentar reformas en el Legislativo, y no se ha hecho.

Incluso, se han eliminado esos artículos que pretendían darle mayor independencia a la autoridad electoral en Colombia y también se hundió la reforma del senador Humberto de la Calle, que tenía ese propósito.

También le recuerdan al mandatario que él tiene su contrapeso en el Consejo Nacional Electoral con sus magistrados.

Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, manifestó que “el Consejo Nacional Electoral tendrá que decidir en sala plena si acepta o no la ponencia. Y segundo hecho, el presidente de la República no puede estar diciendo que cada decisión de las autoridades administrativas o judiciales de este país es un golpe de Estado o es un golpe blando. Él tiene que aceptar la decisión de esos organismos, si dice aceptar o respetar la Constitución en Colombia”.

Por su parte, Ariel Ávila, senador por la Alianza Verde, opinó: “Lo primero es que el CNE tiene todo el derecho de investigar una campaña política porque para eso están las funciones y la información que tenga sobre el presidente la tiene que enviar a la Comisión de Acusación, pero no se puede no investigar. Y eso no es un golpe blando ni nada, sino que es la función del CNE. Lo segundo, se entiende el debate porque el señor Álvaro Hernán Prada está investigado por el caso de volteo de testigos contradictorios del presidente Petro, pero el Pacto Histórico también tiene asiento en el CNE, como nosotros los verdes. Lo que les pedimos a los magistrados es que tomen decisiones en derecho”.

Para Inti Asprilla, senador por la Alianza Verde, “obviamente, cuando vas a la sala plena, hay una contraposición de fuerzas políticas y vamos a enfrentarlas. De Prada nos lo esperábamos y no conozco al otro magistrado en detalle. Hay que asumir esto, digamos, con alertas, porque sabemos el estilo de ellos para atacarnos antes de ser Gobierno, y ahora siendo Gobierno hay que asumirlo.

Finalmente, David Luna, senador por Cambio Radical, dijo que “el presidente Petro debe dejar de insultar la inteligencia de los colombianos. A él nadie lo quiere tumbar, simplemente quiere tapar y tapar. Lo hizo con el señor Olmedo López, un corrupto que se robó el agua de La Guajira y ahora lo está haciendo con unas investigaciones que él mismo en el pasado solicitó referente a otros candidatos y a otras campañas. Entonces, coherencia, presidente”.

Sectores independientes con los que conversó Noticias Caracol en el Legislativo no consideran que esto configure un golpe blando al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Dicen que, si hay indicios para investigar, así lo deben hacer los magistrados del Consejo Nacional Electoral y remitir lo que tenga que ver con el presidente Gustavo Petro a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde también hay un proceso abierto en esta materia.

