Abren indagación a Iván Cepeda por presuntas irregularidades en financiación de consulta interna

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que el excandidato ganó con el 65,09 % de los votos frente a frente al 28,83 % que obtuvo la exministra Carolina Corcho. (Lea también: El Pacto Histórico presentó el 'Gabinete por la vida': así lo explicaron Petro y Cepeda)



Según el documento, el alto tribunal indagará los aportes que hicieron el empresario Javier Antonio Pérez Páez y la compañía Samat Publicidad -116 millones y 609 millones respectivamente-, con lo que presuntamente se habrían sobrepasado los límites de finaciación. Sin embargo, aclara el despacho que para establecer si las presuntas irregularidades denunciadas se presentaron, se ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones.



La decisión que había emitido el CNE sobre el caso

En una resolución dada a conocer el 18 de agosto, el Consejo Nacional Electoral indicó que “se ABSTIENE DE INICIAR una investigación administrativa contra IVÁN CEPEDA CASTRO por la presunta infracción del régimen de financiación, en el marco de las consultas populares celebradas el 26 de octubre de 2025”. Según el CNE, “del análisis conjunto de los medios de prueba allegados a la foliatura no se encuentra acreditado que SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. y JAVIER ANTONIO PÉREZ PÁEZ hubiesen realizado donaciones a la campaña de IVÁN CEPEDA, o que por vía de un crédito se quisiese ocultar la donación”.

Precisa que “no encuentra esta Corporación que los aportes atribuidos a SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. y a JAVIER ANTONIO PÉREZ PÁEZ desconozcan el régimen de financiación de campañas; razón por la que, no habiéndose acreditado a partir del material probatorio allegado una posible infracción, no existe mérito para iniciar la investigación administrativa sancionatoria ni para formular cargos contra el candidato IVÁN CEPEDA CASTRO, razón por la cual esta Corporación se abstendrá de iniciar investigación administrativa y dispondrá la terminación de la actuación” por lo que se abstuvo “de iniciar investigación administrativa contra IVÁN CEPEDA CASTRO por la presunta infracción del régimen de financiación”.

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