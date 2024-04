Debate de la reforma pensional: se han aprobado más de 20 artículos de los 94 que la componen

Durante la noche de este martes, 16 de abril de 2024, se sigue debatiendo y votando el articulado de la reforma pensional en el Senado de la República. Hasta pasadas las siete de la noche se habían aprobado 24 artículos de los 94 que componen la iniciativa.



Se trata de las definiciones que tiene el texto. Por ejemplo, requisitos para la pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y sustitución personal, auxilio funerario para las familias a quienes les ha fallecido un cotizante.

También hay algunos puntos que no se han abordado hasta el momento, pero están sobre la mesa, tales como el umbral de cotización en Colpensiones, quién va a manejar los recursos del fondo público y la libre elección.



Las voces en torno a la reforma pensional

"Fracasada la intención de que aquí no se discutiera la reforma laboral, nos están inundando de proposiciones para intervenir en cada artículo para tratar de hundir la iniciativa. Eso es antidemocrático", afirmó Clara López, senadora del Pacto Histórico.

"No entiendo por qué el Congreso sí puede presentar unas proposiciones en unos proyectos y en otros no. Yo rechazo y levanto la voz en nombre de este partido de oposición, vamos a intentar construir, por lo menos, unas propuestas que no sean tan nocivas para el país en torno a la reforma pensional", indicó Carlos Meisel, senador del Centro Democrático.

La oposición ha intentado deshacer el quorum para que no se apruebe la iniciativa.