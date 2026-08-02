Este es el significado de que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en Cali

Cali, capital del Valle del Cauca, se prepara para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Será la primera vez que este traspaso de mando se haga fuera de Bogotá, y la sucursal del cielo tiene listo un robusto dispositivo de seguridad y de medidas para garantizar el desarrollo de un evento que contará con la presencia de delegaciones internacionales y de altas dignidades del Estado colombiano. Se llevará a cabo en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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Alejandro Eder, alcalde de la ciudad, considera este “un hecho sin precedentes”, que “no es solo para Cali, es para el Valle del Cauca y para todo el suroccidente de Colombia; esto es un gran gesto del presidente De la Espriella. Nosotros sentimos cómo hace muchos años pareciera que el Gobierno central está de espalda a nuestra región y esto es un primer paso de la nueva administración hacia Cali”. Punto en el que coincide la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien sostiene que “es algo simbólico, primero histórico, pero sobre todo simbólico porque quiere decir que le da mucha importancia no solamente el Valle, sino suroccidente del país, porque ha sido una de las regiones más olvidadas”.



Reconocimiento a Cali

La designación de la ciudad como sede de la posesión presidencial es un reconocimiento a una región que, por su ubicación, su dinamismo económico y su proyección internacional, se ha convertido en uno de los grandes centros de desarrollo de Colombia. En los últimos años, ha demostrado que tiene la capacidad para recibir encuentros de talla mundial: a los históricos Juegos Panamericanos se sumaron la COP16, el Mundial Femenino Sub-20, grandes espectáculos musicales y una agenda cultural que no ha dejado de crecer. Incluso, “la semana después de la posesión inicia el Festival Petronio Álvarez en su edición número 30; este va a ser un festival mucho más grande que los previos en todo lo que se ha visto tradicionalmente, pero adicionalmente irá acompañado por una cumbre de pueblos afrodiásporos, paralela al Petronio, con representaciones de once países de América”, detalló el alcalde Eder.

La posesión presidencial también será una vitrina para el mundo. Jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, medios internacionales y representantes de distintos gobiernos llegarán a una ciudad que busca exhibir su fortaleza industrial, su liderazgo académico y médico, su potencial turístico y su condición de puerta de entrada al pacífico colombiano. “Estamos preparando todo también para que puedan conocer lo bueno de nuestra ciudad, para que puedan ver todos estos visitantes internacionales que Cali es uno de los principales polos industriales de nuestro país, que tenemos los mejores hospitales, las mejores universidades, que estamos cerca al mar y, sobre todo, que Cali es donde deben estar”, aseguró Eder.



La ciudad también preparó una agenda abierta mercados campesinos, presentaciones artísticas, actividades deportivas y corredores peatonales que harán que esta jornada histórica también se viva en las calles.



“La descentralización es fundamental”

La gobernadora del Valle del Cauca considero “histórico, pero sobre todo simbólico” que la posesión se haga en su departamento, ya que “quiere decir que (De la Espriella) le da mucha importancia no solamente al Valle, sino al suroccidente del país, porque ha sido una de las regiones más olvidadas”.



La funcionaria recordó que el presidente electo “habla de la descentralización, algo que es fundamental y que hemos pedido a gritos, la articulación con este gobierno, que podamos identificar proyectos, programas; que logremos, tanto el Gobierno nacional como nosotros en cofinanciación, poder tener esos proyectos que impacten a la comunidad, que transformen sus vidas”.

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Sobre la decisión del Pacto Histórico de no asistir a la posesión, la gobernadora reconoció que “no me extraña porque ellos se ponen el vestido de la democracia cuando les conviene, cuando no les conviene entonces no son demócratas. Pero además, todo lo que pasó con el departamento del Valle, que no se nos dio nada a pesar de toda la votación, porque fue masiva la votación por el presidente Petro, y sin embargo, ellos nunca le dijeron al gobierno ‘es que el departamento del Valle necesita esta infraestructura, necesita estos programas y esos proyectos, apoyarlos’, al contrario, no apoyaron los proyectos que se debían hacer”.

El Valle del Cauca es considerado uno de los departamentos más prósperos de Colombia; ya que aporta más del 10% al producto interno bruto del país y durante el primer trimestre del año 2026 registró un crecimiento del 15 % en su canasta exportadora. Según la mandataria de los vallecaucanos, los retos durante este nuevo periodo presidencial podrían estar enfocados en el fortalecimiento de la seguridad, reducción de la pobreza y la inversión extranjera, misma que durante el año 2025 permitió el desarrollo de 43 proyectos por más de 560 millones de dólares, que generaron a su vez más de 5 mil empleos formales.

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La apuesta también se fijaría en la consolidación de proyectos de gran relevancia para la región, como el tren de cercanías, el dragado del puerto de Buenaventura y la vía Mulaló-Loboguerrero. Pero sin duda alguna, quizás el más importante será sacar de cuidados intensivos al sistema de salud, ya que tan solo a la red del departamento, las EPS le adeudan más de 2 billones de pesos. “Tiene que primero pagar, puede ser que no sea todo, pero por lo menos darles la posibilidad a los hospitales y a las clínicas de que tengan flujo de recursos para poder ellos pagarles a los empleados, poderles pagar a los proveedores y poder seguir atendiendo y que vuelvan a abrir los servicios”, expresó Toro. (Lea también: Abelardo de la Espriella designa a Ana María Vesga como su ministra de Salud)