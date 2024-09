“Ejecuten, vagos”: Angélica Lozano critica presupuesto pedido por Gobierno Petro para 2025

Las comisiones económicas del Congreso se preparan para definir el futuro del presupuesto que tendrá el Gobierno nacional para el 2025. Asimismo, hay gran expectativa por la radicación de la ley de financiamiento o reforma tributaria.

En entrevista con Noticias Caracol en vivo, Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, explica por qué las cuentas no cuadran respecto al presupuesto que se está pidiendo, el cual está en 523 billones de pesos. Según el viceministro de Hacienda, Diego Guevara Castañeda, solo se ejecutarán 499 billones.

“523 billones es el presupuesto que proyecta y le pide el Gobierno al Congreso que apruebe, 523. Lo que acaba de decir el viceministro es reconociendo algo que encontramos en un anexo, que solo pueden llegar a ejecutar 499 billones. Entonces, mi pregunta y mi propuesta para el Congreso es: aprobemos 499 porque es lo que el Gobierno reconoce que puede ejecutar. Lamentablemente, como vamos a ver, la plata del 24 y del 23 incluso está guardada, no ejecutada y la respuesta o lo que planea el Gobierno es pedir más de lo que tiene inflado y, además, clavarnos una nueva tributaria y para eso no está la tapa”, explicó Lozano.

¿El presupuesto no se hizo de forma realista?

La senadora ejemplificó: “Cuando en una familia la gente planea gastar mucho más de lo que tiene, pues viene una catástrofe porque luego vienen los chepitos, luego no se cumplen los gastos, luego nos quebramos y lo que hay es drama. 523 billones está inflado, el Gobierno reconoce que le faltan 12 y dice: ‘hagamos una ley, una reforma tributaria, para cumplir esos 12'. No, no aguantamos más impuestos y no faltan 12, faltan 46 billones”.

Debido a que las sumas y restas no dan para lo pedido por el Gobierno nacional, Angélica Lozano recalca que “hay un derroche. Necesitamos austeridad y cortar cuanto gasto y arandela se puede eliminar”.

Lozano invita a no inflar el presupuesto y a que el Gobierno gaste el dinero eficazmente. “Casi que ejecuten, vagos, es mi mensaje”, puntualizó.

