"El presidente Petro no es dueño de la Constitución, es un servidor": Humberto de la Calle

Un inesperado debate sobre la Constitución se abrió en Colombia con la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ante la dificultad para lograr que el Congreso apruebe sus reformas. Esto ha generado diferentes reacciones en la política.



"Queremos que gobierne con respeto por quienes opinan distinto": senador Humberto de la Calle

"La Constitución no es enemiga del presidente y el presidente no es el dueño de la Constitución. El presidente es un servidor de la Constitución, que además, en un Estado de derecho, tiene controles. Al presidente le molesta probablemente que los controles hayan venido funcionando. La salida no es un proceso larguísimo y complicadísimo de constituyente. No es la Constitución lo que hay que cambiar", acotó el senador Humberto de la Calle en entrevista con Noticias Caracol.

"Nadie quiere que se caiga el presidente, lo que queremos es que gobierne con eficacia, con respeto por quienes opinan de manera distinta", acotó el senador.

El senador también indicó que "no deben olvidar los colombianos que la convocatoria de una constituyente se hace en el Congreso y ahí estaremos sin pasiones y con tranquilidad oponiéndonos a esa idea que me parece inútil".

De otro lado, el presidente Gustavo Petro se refirió en la red social X a la propuesta que presentó el viernes en Cali, que ha sido criticada por políticos de todas las corrientes, incluidos algunos que lo apoyaron en las elecciones presidenciales de 2022.

"La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Está bien que así sea", afirmó el presidente al compartir el discurso en el que hizo el polémico anuncio, calificado como un "globo" de distracción por diversos sectores porque el apoyo legislativo y popular de Petro va mermando.

La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Esta bien que así sea.



El viernes, en un acto en Puerto Rellena, un sector de Cali que fue epicentro de las protestas sociales de 2021, Petro argumentó que la Asamblea Nacional Constituyente es necesaria si las instituciones que tiene el país "no son capaces de estar a la altura de las reformas" que propone su gobierno y que están empantanadas en el Congreso.

"Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente", dijo Petro.

"La Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que obedezcan al pueblo en su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia", añadió el presidente.