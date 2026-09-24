Wadith Manzur, vinculado al caso UNGRD, irá a juicio: dice que no se someterá a ninguna negociación

El congresista Wadith Manzur, vinculado en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) informó a través de su abogado que no se someterá a ningún tipo de negociación dentro de tal proceso y señaló que irá a juicio. "En atención a las publicaciones que han efectuado algunos medios de comunicación y redes sociales sobre la posibilidad de que el doctor Wadith Manzur esté adelantando un proceso de negociación, queremos manifestar a la opinión pública que eso no es cierto. El doctor Wadith Manzur acudirá a la Sala Especial de Primera Instancia, en el marco del juicio oral de cara a acreditar y validar su presunción de inocencia", dijo Luis Carlos Torreglosa, abogado del senador.



¿Por qué Wadith Manzur está vinculado al caso de la UNGRD?

En marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Wadith Manzur junto con Karen Manrique por el escándalo de la UNGRD. Manzur y Manrique hace parte del grupo del grupo de cinco congresistas que fueron acusados por el delito de cohecho impropio, pues presuntamente aceptó dádivas a cambio de su voto favorable para planes de endeudamiento externo del Gobierno dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Pese a su vinculación al caso, Wadith Manzur decidió aspirar a la reelección para el periodo 2026-2030. De hecho, fue el segundo senador más votado en el Partido Conservador, con el 99,56% de las mesas informadas, teniendo en cuenta el último informe de la Registraduría.

Manzur fue mencionado por Olmedo López cuando este último decidió hablar sobre el escándalo de la UNGRD. El senador fue vinculado como presunto beneficiario de contratos direccionados. En aquel entonces ocupaba un puesto en la Comisión de Crédito Público. Entre las pruebas que analiza la Corte Suprema de Justicia figuran declaraciones y documentos aportados por exfuncionarios, incluida María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Estos elementos darían cuenta de una presunta operación de compra de votos en la que habría estado involucrado el político cordobés.

El pasado 28 de julio se conoció por voz del presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, que el exrepresentante a la Cámara envió una nueva solicitud a la cámara alta relacionada con la posesión de su cargo, la cual le fue negada. Además, días antes de la instalación del nuevo periodo legislativo, el 20 de julio, Wadith Manzur solicitó a la Corte Suprema de Justicia autorización para ser trasladado y asistir a la sesión del Congreso, pese a encontrarse bajo medida de aseguramiento. La defensa del senador argumentó que la restricción podría limitar el ejercicio de sus derechos políticos y tener efectos sobre la representación democrática de sus electores. Asimismo, anunció la posibilidad de acudir a instancias internacionales para defender su caso.



ÁNGELA URREA PARRA

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