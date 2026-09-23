Donald Trump envía mensaje a Abelardo de la Espriella durante reunión del Escudo de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con sus aliados latinoamericanos del llamado Escudo de las Américas, a quienes ofreció intervenir contra los carteles dentro de sus países si estos no pueden combatirlos por sí mismos. En el encuentro estuvieron los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Paraguay, Santiago Peña; de Perú, Keiko Fujimori; y de República Dominicana, Luis Abinader, así como el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. (Lea también: ¿Por qué el vicepresidente viajó a Nueva York para la Asamblea de la ONU y no De la Espriella?)



"Durante años, los carteles han hecho la guerra a los pueblos de este hemisferio. Ahora nosotros les estamos haciendo la guerra a ellos", declaró Trump ante los mandatarios al inicio del encuentro. El republicano describió a estas organizaciones como "fuerzas terroristas paramilitares violentas" que controlan territorio y aseguró que los países de la región cuentan con el respaldo de Estados Unidos para enfrentarlas. "Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes", dijo Trump, quien además presumió de haber influido en las victorias electorales de algunos de sus socios.

Fujimori, recientemente investida presidenta de Perú, dijo a Trump que su país se ha unido al Escudo de las Américas "con gran determinación y entusiasmo" y aplaudió su "liderazgo". Por su parte, el mandatario paraguayo aplaudió que Estados Unidos arrestara y depusiera a Nicolás Maduro en Venezuela, al tiempo que instó a "trabajar" para lograr la democratización de ese país, así como de Cuba y Nicaragua.



“Que honre su promesa”: Trump a De la Espriella

El vicepresidente de Colombia, cuyo presidente, Abelardo de la Espriella, también se ha unido recientemente al Escudo de las Américas, defendió que esta alianza sirve para “preservar nuestras democracias en la región trabajando en la seguridad económica, en la seguridad física. (…) Tenemos un impulso en este tiempo de humanidad, en esta región del mundo para trabajar juntos, para preservar las democracias y crecer más”.

Al mismo tiempo, le explicó a Trump que el mandatario “no pudo venir porque está en temas internos hoy en día en Colombia”, a lo que el estadounidense contestó: “Él hizo una promesa de que si ganaba nunca saldría del país, no se tomaría vacaciones. Estas no son vacaciones, pero hizo una promesa y le dije ‘honre su promesa, está bien’. Él está bien representado con usted aquí, así que adelante”. Por otro lado, también expresó que “el Tigre era gran fan de Trump, por eso me gusta. (…) Dije, ‘me gusta ese tipo, vamos a respaldarlo’, lo respaldo; y pasó del número 10 al número 1 y ganó de manera aplastante, y escuché que está haciendo un gran trabajo”. Al respecto, Restrepo destacó que el estadounidense “se refirió con respeto al compromiso que nuestro presidente está honrando: permanecer en Colombia y trabajar desde allí, con dedicación, por nuestro país”.



En Nueva York asistimos a la reunión del Escudo de las Américas, un espacio para conversar sobre los desafíos que hoy compartimos los países de nuestra región.



En representación de nuestro presidente Abelardo De La Espriella, saludamos al presidente Donald Trump, quien se… pic.twitter.com/ximUwMKfNO — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 22, 2026

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También precisó, a través de sus redes sociales, que “el camino está claro: trabajar juntos, cooperar en seguridad para enfrentar las amenazas que cruzan nuestras fronteras y fortalecer la seguridad económica para generar inversión, empleo y oportunidades. Esas son, precisamente, las razones por las que estamos aquí, en el Escudo de las Américas: para encontrar puntos de encuentro, sumar esfuerzos y trabajar juntos por un futuro de mayor seguridad y prosperidad para nuestra región”.



La posición de Trump frente a los grupos criminales en Latinoamérica

El Escudo de las Américas es una alianza fundada en marzo en Miami por el presidente con líderes conservadores de la región para combatir el narcotráfico, de la que no forman parte países con gobiernos progresistas como México o Brasil, que se oponen a que Estados Unidos realice operativos en su territorio.

Durante su intervención ante la Asamblea General este martes, Trump amenazó con usar la fuerza militar en Latinoamérica si los intereses de Estados Unidos se ven amenazados. Aunque dijo tener una buena relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, apuntó que México es el "epicentro" del narcotráfico e instó a su Gobierno a "recuperar" el control de su territorio. (Lea también: Donald Trump ante Asamblea de la ONU: “Mientras los demás hablaban de paz, yo he hecho la paz”)

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE