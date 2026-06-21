Abelardo de la Espriella habló sobre seguridad en su primer discurso como presidente electo

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio su primer discurso tras obtener la mayor votación en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, de acuerdo con los datos de preconteo. Desde la Ventana al mundo en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, el abogado se refirió a varios temas, entre esos la seguridad.



"Déjenme decirle esto con absoluta claridad a quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años: su tiempo se acabó. La autoridad de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado. No habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley", aseguró el presidente electo. De la Espriella logró obtener 12.959.542 de votos, superando al candidato Iván Cepeda, que obtuvo 12.708.712 de votos, de acuerdo con datos del 99,99 % de las mesas.



El candidato más votado de la elección le envió un mensaje "a los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo" y les dijo que les notificaba esta noche que "Colombia vuelve a tener gobierno y Estado".

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"Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Serán buscados, serán capturados, serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación. Porque la paz verdadera no nace de la impunidad; la verdadera paz nace de la justicia", enfatizó el candidato que se posesionaría el próximo 7 de agosto como presidente para el período 2026-2030.

El abogado también le envió un mensaje a las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia: "Quiero hablarles como su futuro comandante en jefe. Gracias por resistir, gracias por servir y gracias por mantenerse firmes cuando tantos quisieron arrodillarlos. A partir del 7 de agosto, volverán a contar con un presidente que los respetará, que los respaldará, que los honrará y los protegerá. Un presidente de la República que entiende que no existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin autoridad y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados que estén dispuestos a defender a la República".

