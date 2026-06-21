Así votó Abelardo de la Espriella en Barranquilla, rodeado de sus seguidores y familia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, votó este domingo 21 de junio en Barranquilla en el marco de la segunda vuelta presidencial, una jornada a la que están convocados a las urnas más de 41 millones de colombianos. La capital del Atlántico fue el escenario elegido por el aspirante para ejercer su derecho al voto.

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Hacia las 8:40 de la mañana, De la Espriella llegó al colegio La Enseñanza, en el norte de la ciudad, acompañado de su esposa, sus hijos, su esquema de seguridad y un grupo de seguidores que lo rodearon durante su ingreso al puesto de votación. Antes de depositar su papeleta, el candidato mostró a los medios el tarjetón marcado a favor de su propia candidatura.

La agenda de Abelardo de la Espriella durante la jornada electoral

En diálogo con Noticias Caracol, el candidato presidencial explicó cómo será su agenda durante la jornada electoral. Señaló que, mientras se conocen los resultados, asistirá a una misa privada junto a su familia y luego permanecerá con su equipo de campaña a la espera del desenlace. Al final de la tarde, el candidato tiene previsto trasladarse al monumento Ventana al Mundo, en Barranquilla, donde hará se pronunciará y explicará su política de gobierno en caso de ser ganador. La recepción de resultados será en la calle tal como ocurrió en la primera vuelta, cuando sorprendió al llegar en ferry por el río Magdalena.



El aspirante también reiteró algunas de sus propuestas de gobierno en caso de resultar elegido presidente. Aseguró que impulsará un modelo de descentralización que lo llevaría a gobernar por semanas desde distintos departamentos del país. Además, insistió en que, una vez se posesione, su prioridad será la firma de un paquete de 100 decretos orientados a implementar sus principales iniciativas desde el inicio de su mandato.

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El candidato también aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia, no realizará viajes internacionales durante su mandato y que esa responsabilidad recaerá en su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien se encargaría de las relaciones con otros países.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial, votó en Bogotá con su familia

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Tras votar, el aspirante salió el lugar entre aplausos y expresiones de respaldo de sus simpatizantes. Por su parte, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, votó a primera hora en Bogotá, en la Universidad EAN donde asistió junto a su madre, su esposa y sus tres hijos. El exministro señaló que recibirá los resultados de la jornada electoral en Barranquilla, viajará al mediodía.

Consulte aquí su lugar de votación para la segunda vuelta presidencial

Si aún no sabe dónde votar en esta segunda vuelta presidencial, puede consultar su puesto y mesa de votación a través de la herramienta dispuesta por la Registraduría Nacional. Ingresando su número de cédula, podrá verificar en segundos la información y acudir sin contratiempos a ejercer su derecho al voto este 21 de junio. Consulte aquí su lugar de votación.