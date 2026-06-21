Elecciones presidenciales en Colombia 2026: ¿quiénes pueden pedir ayuda para votar?

Para estas elecciones presidenciales en Colombia hay 41 millones de personas habilitadas, que ejercerán su derecho al voto dentro y fuera del país. Este 21 de junio vuelve a repetirse la cita para la segunda vuelta, que definirá oficialmente quién será el siguiente presidente de la República. En ese sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó las medidas de accesibilidad y los apoyos disponibles para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones, incluyendo la posibilidad de ingresar acompañadas al cubículo cuando sea necesario.

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¿Quiénes pueden ingresar acompañados al cubículo de votación?

De acuerdo con las normas electorales vigentes, los ciudadanos con limitaciones físicas, problemas de movilidad, discapacidad visual u otras condiciones que les impidan realizar el proceso de manera autónoma pueden ingresar al cubículo con una persona de confianza elegida por ellos. La Registraduría precisó que este acompañamiento no puede ser realizado por jurados de votación, funcionarios de la entidad ni integrantes de la fuerza pública.

Y es que la labor de los jurados debe limitarse a brindar orientación, atención preferencial y las condiciones necesarias para que el ciudadano pueda votar de manera digna y segura. Además, los funcionarios deben consultar primero si la persona requiere ayuda y respetar la forma en que desea recibirla, evitando imponer cualquier tipo de asistencia.



Atención preferencial y medidas de accesibilidad

Durante la jornada electoral, las personas con discapacidad tendrán prioridad en los puestos de votación. Jurados, funcionarios electorales y autoridades deberán facilitar su ingreso y permanencia, procurando eliminar barreras físicas o de comunicación. Entre las medidas previstas se encuentran la señalización de espacios accesibles, la entrega de información comprensible y el respeto por la autonomía de cada votante. La atención debe dirigirse directamente a la persona con discapacidad y no exclusivamente a su acompañante.



Apoyos para ciudadanos con discapacidad visual

Los votantes con discapacidad visual que lo requieran podrán utilizar plantillas en sistema braille para identificar las opciones de la tarjeta electoral y marcar su elección de forma autónoma. Asimismo, podrán ingresar a los puestos de votación junto a sus perros guía o animales de asistencia y recibir orientación clara sobre los espacios y procedimientos dentro del lugar de votación.



¿Qué ocurre si una persona no puede desplazarse hasta su mesa?

Cuando un ciudadano tenga dificultades severas de movilidad y existan barreras que le impidan llegar hasta la mesa asignada, la Registraduría podrá aplicar el protocolo de traslado de urna. Este mecanismo permite llevar temporalmente la urna y el material electoral hasta el lugar donde se encuentre la persona dentro del puesto de votación, garantizando la verificación de su identidad, la entrega de la tarjeta electoral y la privacidad del sufragio.



Atención para otros tipos de discapacidad

El protocolo también contempla medidas para ciudadanos con discapacidad auditiva, intelectual, psicosocial, sordoceguera o discapacidad múltiple. En el caso de personas sordas, los funcionarios deberán identificar cuál es su forma de comunicación, ya sea lengua de señas colombiana, lectura labial o escritura. Además, se recomienda hablar de frente y con claridad, evitando cubrirse la boca.

Para las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, la información deberá entregarse mediante explicaciones sencillas, dando el tiempo necesario para resolver inquietudes y asegurándose de que el procedimiento haya sido entendido.En situaciones de sordoceguera, la atención se adaptará al sistema de comunicación que utilice cada ciudadano, como lengua de señas táctil, escritura en la mano u otros apoyos.



La Registraduría recordó que todos los actores del proceso electoral tienen la responsabilidad de asegurar un trato digno, libre de discriminación y con las condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la elección presidencial. La jornada de segunda vuelta se desarrollará este domingo 21 de junio y las mesas de votación estarán abiertas entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.