Capturan a candidato al Congreso por Partido de la U Camilo Gómez Castro, en plena jornada electoral

Camilo Gómez Castro, candidato al Senado por el Partido de la U, fue capturado mediante orden judicial en un puesto de votación de la localidad de Engativá de Bogotá este domingo 8 de marzo. El sujeto, acorde con la Fiscalía, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra.

La captua se hizo en desarrollo de una estrategia llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, en la cual se le notificó al candidato sobre aquella solicitud en su contra. Inmediatamente, el aspirante fue retirado del recinto en compañía de uniformados del ente acusatorio en el occidente de Bogotá.

"En desarrollo de la estrategia definida por la Fiscalía General de la Nación para investigar y judicializar delitos que afecten el derecho al voto o representen riesgo para la jornada electoral, fueron capturados mediante orden judicial Freddy Camilo Gómez Castro. (...) Gómez Castro, quien aspira a una curul en el Senado, fue notificado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá", explicó la Fiscalía General de la Nación a través de un reciente comunicado.



¿Por qué fue capturado Camilo Gómez Castro?

El candidato por el Partido de la U, número 40 en la lista del Senado, fue capturado porque, según la Fiscalía, estaría relacionado presuntamente con la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo. Gómez Castro, acorde con los elementos materiales probatorios en poder de las autoridades, presuntamente se contactaba con representantes de entidades y autoridades aduaneras para ingresar mercancía de contrabando al país a cambio de dinero.



"Esta persona sería una de las articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’. Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal", explicó la Fiscalía.



Otro candidato al Congreso de la República fue capturado este domingo 8 de marzo

El pasado 7 de marzo, las autoridades capturaron en Leticia a Víctor Hugo Moreno Bandeira, actual congresista y candidato a la Cámara por el Centro Democrático. La detención ocurrió cerca del aeropuerto local tras una interceptación policial a su vehículo.



Los hechos y el intento de soborno

Durante el procedimiento, Moreno lanzó una bolsa hacia una zona con vegetación. Al recuperarla, la Policía halló 15 millones de pesos en efectivo. Según los reportes, el político admitió que el dinero le pertenecía. Presuntamente, intentó sobornar a los uniformados para evitar el arresto y, debido a esto, fue trasladado a la Fiscalía para ser imputado por el delito de cohecho.



Situación jurídica y postura del partido Centro Democráctico

Aunque fue liberado pocas horas después, el proceso continúa. Aún no se ha aclarado el origen del dinero ni si estaba destinado a la compra de votos. Por su parte, el Centro Democrático emitió un comunicado exigiendo celeridad en la investigación y subrayando que Moreno tiene la obligación de rendir cuentas ante la justicia. (Cabe notar que el comunicado menciona una cifra de 20 millones, a diferencia del reporte inicial de 15).



¿Quién es Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara por el Centro Democrático capturado?

Moreno Bandeira es una figura prominente en la política regional de Amazonas: fue representante a la Cámara en el periodo 2010-2014 y gobernador del Amazonas entre 2018 y 2019, tras ganar unas elecciones atípicas.



