Presidente Petro habla de operativos contra compra de votos en Colombia: “Mafias le llamo yo”

Minutos antes de que el presidente Gustavo Petro participara de las elecciones legislativas en las que los colombianos deciden quiénes serán los próximos congresistas de Colombia para Senado y Cámara, en el periodo 2026-2030, el mandatario habló de la forma en que se han desarrollado los comicios, de los que resaltó que han transcurrido “de una manera pacífica” previo a que se abrieran las urnas en el país.



El jefe de Estado también invitó a los ciudadanos a “escoger quién, hombre o mujer, qué partido puede representar el interés general del votante o la votante” y así “decidir en Colombia quién hace la ley”. (Lea también: ¿Se puede votar con la cédula digital en las elecciones del 8 de marzo en Colombia?)



El rechazo de Petro a la compra de votos

El presidente destacó que, según él, es la primera vez que se ve que “la Policía Nacional salga a las calles a cuidar la transparencia del voto en contra de los delitos contra el sufragio”.

Y cuestionó a quien compra los votos, señalando que los delincuentes “llegaron al punto de hacer creer en varias regiones de Colombia que comprar y vender votos es lo normal de la política, a creer que la cultura política colombiana en sí mismo consiste en un mercado de compra de seres humanos, de mentalidades y de sus decisiones”.

Lamento que haya gente que esté “comprándoles votos a alguien que no conocen por sus necesidades”, lo que, aseguró, “es como vender la primogenitura”.



Sobre el delito, afirmó que hasta ahora “la Policía nacional ha superado la cifra de 4 mil millones de pesos que circulaban con un objetivo, comprar al pobre”, lo que “es una cifra minúscula a lo que sabemos existe. Es el mecanismo por medio del cual agrupaciones muy poderosas de la delincuencia, generalmente ligadas al narcotráfico, a la economía ilícita del oro y a la corrupción, mafias le llamo yo, se apoderan de la ley, se apoderan de las instituciones”.



Insistió en que “hay una larga lista de lugares detectados donde se tienen los dineros para que la gente entre en masa” para vender el voto y la Fiscalía, agregó, debe actuar para “desterrar la práctica de compra de votos en Colombia”.

También mostró su tranquilidad por la cantidad de testigos electorales inscritos para vigilar el proceso de las elecciones legislativas. La Registraduría habló de más de 1,6 millones. (Lea también: Elecciones Colombia 2026: ¿cuáles son los delitos electorales y cómo denunciarlos?)

Petro resaltó el que “un millón de ciudadanos y ciudadanas han decidido cuidar los votos. (…) El pueblo cuidando el voto hasta la última fase” por un “cuidado transparente de las elecciones”.

Pese a estas irregularidades, el presidente afirmó que “hemos llegado al final de la primera parte de la jornada electoral de una manera pacífica, dentro de las limitaciones que tiene Colombia en algunas regiones en medio de un conflicto armado básicamente desatado por el control de economías ilícitas”, refiriéndose a las horas previas a que se abrieran las urnas.

Algunos hechos de orden público, como el reportado en Bolívar, “no dañan la posibilidad de una justa competitiva entre diversas posiciones políticas en el país”.

“Hemos llegado a este día en relativa paz”, añadió.

