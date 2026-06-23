Centro Democrático anuncia que será partido de gobierno en periodo de Abelardo de la Espriella

El partido de derecha Centro Democrático, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, se convirtió este martes en el primer partido en declararse de Gobierno en el Congreso, tras la victoria del Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales.



"La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso (17 en el Senado y 30 en la Cámara de Representantes) se declara partido de Gobierno", indicó en un comunicado esa colectividad.

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El partido manifestó "su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos".



¡Cuàntos votos sacó abelardo de la Espriella?

De acuerdo con el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional (organizadora de los comicios), De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el candidato de izquierda Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en una de las contiendas más reñidas de la historia reciente del país.

Estos resultados deberán ser confirmados o ajustados mediante el escrutinio oficial, que se realiza actualmente.



El Centro Democrático, que tras la primera vuelta de las elecciones respaldó al ultraderechista, señaló —en otro comunicado emitido en la víspera— que "reconoce en las ideas presentadas por el doctor Abelardo de la Espriella, presidente electo, gran parte del ideario que el partido ha defendido a lo largo de toda su historia".



Por su parte, De la Espriella evalúa distintos perfiles para conformar su gabinete y definir la hoja de ruta del empalme con el actual Gobierno, informó este martes su equipo.

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"Abelardo de la Espriella sostuvo este lunes una reunión de trabajo con su equipo más cercano para avanzar en la conformación del gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto", señaló la información.

De la Espriella, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "dará a conocer los integrantes de su equipo de gobierno" en los próximos días.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE