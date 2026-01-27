Centro Democrático lamenta renuncia de Lafaurie y reitera respaldo a candidatura de Paloma Valencia

Luego de la carta de José Félix Lafaurie señalando irregularidades en la encuesta que eligió a Paloma Valencia como la candidata del Centro Democrático de cara a las votaciones de Presidencia y a la posibilidad de que tanto su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, como él abandonaran la colectividad, el partido político emitió un comunicado sobre la situación que los involucra.

En uno de los puntos, el CD defendió el proceso de selección de Valencia, calificándolo como “legítimo, riguroso y totalmente transparente”, además de describir que contó con reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas. Aprovecharon para respaldar plenamente el director Gabriel Jaime Vallejo, la secretaria general Laura Vaca y demás miembros del Comité Consultivo que intervinieron en el proceso de selección del candidato presidencial.



“El Comité Consultivo, nombrado por la Dirección Nacional, hizo pleno seguimiento del proceso y ratificó ante este órgano del partido la transparencia del mismo. La Dirección Nacional reafirma su plena confianza con el doctor Álvaro Uribe Vélez presidente fundador y líder invaluable de nuestra Patria”, señalaron desde el CD.



Reiteraron su respaldo a los a Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático, señalando que es una “líder que tiene la capacidad de unir al país”. Finalmente, lamentaron la renuncia de Lafaurie, a quien le agradecieron por los años de servicio en el partido. Sin embargo, no nombraron a María Fernanda Cabal.



¿Qué dijo José Félix Lafaurie?

En una carta, Lafaurie habló de supuestas irregularidades y falta de transparencia en la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial, situaciones que lo llevaron a abrir una ventana para que tanto su esposa como él salieran del partido. De hecho, así lo hizo saber en la misiva: "Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del CD, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y las normas vigentes del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

En entrevista con Noticias Caracol, Lafaurie explicó que su carta fue filtrada y fue enviada antes de la convención, como si quisieran hacerle daño a ese encuentro.

Aprovechó para plantear sus dudas sobre el proceso de la encuesta que dio como ganadora a Paloma Valencia por encima de María Fernanda Cabal. “No conocemos claramente cómo son los resultados”, mencionó y señaló que desde que entregaron el resultado de esa selección ha sostenido reuniones con Vallejo, derechos de petición e insistencias para conocer la realidad de esa encuestadora. “Lo que hemos pedido es saber quiénes votaron. No queremos saber cómo votaron, sino quiénes votaron”, añadió Lafaurie.

Tras ser cuestionado sobre la posibilidad de una supuesta trampa en la encuesta, Lafaurie respondió que eso es lo que quiere conocer. “Queremos que quien hizo una encuesta entregue la información, para poder constatar en terreno si eso fue verdad o no”, dijo.

Además, dijo que han confiado plenamente con Vallejo, por lo que no hicieron públicos los derechos de petición ni las diferencias que encontraron en el proceso. “¿Quién la filtró y cuál es el propósito? Generar un escándalo”, aseveró e insistió que en el proceso de encuesta venían sucediendo “cosas muy raras”.

