Claudia López, candidata presidencial: ¿qué propone en materia de salud y seguridad?

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López, junto con su fórmula presidencial Leonardo Huerta, compartió en Noticias Caracol cuáles son sus propuestas en materia de salud y seguridad. López propone una una visión política que denomina como el "tercer camino".



¿Cuáles son las propuestas de Claudia López en cuanto a la seguridad?

En su sitio web oficial, donde compartió sus propuestas, Claudia López aseguró que "nuestra visión es clara: sin seguridad no hay ejercicio de derechos, ni vida digna, ni democracia posible. No se trata de volver al pasado ni de improvisar con 'pases mágicos', sino de ejercer una autoridad legítima con método, tecnología y carácter para que el miedo cambie de bando y pase de las familias a los delincuentes".

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En cuanto a la seguridad, la candidata presidencial propone una estrategia de justicia de "tres tiempos", una reorganización de la justicia en tres niveles distintos: Justicia Antimafia (para grandes estructuras), Justicia Ordinaria (para delincuencia común como el hurto y la extorsión) y Justicia Restaurativa (para resolución de conflictos menores y convivencia).

Además, Claudia López propone un fortalecimiento institucional y operativo. La candidata plantea una reforma radical para transformar la Procuraduría, trasladando sus funcionarios y dinero hacia la Fiscalía Antimafia y la Defensoría Pública. Además, busca revertir la disminución de tropas recuperando el pie de fuerza y equipando a hombres y mujeres con herramientas modernas como drones e inteligencia artificial. Un punto clave es retomar el control total de las cárceles para evitar que operen como centros de mando para la extorsión, aplicando regímenes de máxima seguridad que aíslen a los jefes de las mafias.



López señala que "la seguridad de Colombia no termina en nuestras fronteras; se defiende con una política exterior firme". Así que, en el ámbito global, propone liderar una reforma a la política de drogas que busque la desclasificación del cannabis y la hoja de coca, permitiendo que la fuerza pública se concentre únicamente en destruir la infraestructura industrial del narcotráfico y sus finanzas. Asimismo, busca blindar las fronteras convirtiéndolas en polos de desarrollo económico, eliminando los "vacíos de poder" que hoy aprovechan los grupos armados ilegales.



Propuestas de Claudia López sobre la salud

En salud, la visión de Claudia López es evolucionar hacia un sistema que no sea una "lotería" para el paciente, sino un servicio digno basado en resultados y datos reales. Para solucionar la parálisis del sistema, la candidata propone crear un fondo público de rescate durante el primer año de gobierno para pagar, de manera concertada y por única vez, las deudas acumuladas con hospitales y farmacéuticas. El objetivo inmediato es que la "primera cara" del sistema recupere la confianza, garantizando que se entreguen los medicamentos y se realicen las cirugías sin dilaciones.



López también dice que es necesaria una evolución al sistema nacional de cuidado, que integrará la atención médica con apoyos sociales específicos para poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades raras. Se plantea un cambio de paradigma con un enfoque preventivo y territorial, donde los equipos de salud busquen activamente a los ciudadanos en sus barrios o veredas en lugar de esperar a que el paciente llegue al hospital. El modelo seguirá siendo mixto (público y privado), pero con prohibiciones estrictas a la integración vertical y una auditoría pública que mida el éxito según los resultados en salud.

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Por otro lado, Claudia López asegura que, "para eliminar las filas y la burocracia", se implementará una "historia clínica única digital" que sea interoperable en todo el país, evitando la repetición de exámenes y cerrando brechas a la corrupción. Se utilizará la inteligencia artificial para predecir riesgos en la población y agilizar la asignación de citas.

Finalmente, la financiación se basará en un "nuevo estudio actuarial independiente" que refleje la realidad demográfica actual, definiendo planes de beneficios basados en la ciencia y no en ideologías, y asegurando que todas las entidades asuman una distribución equitativa del riesgo para que ninguna se quede solo con los pacientes más rentables.

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"Vamos a demostrar que, trabajando juntos y sin sectarismos, podemos construir una salud que nos cuide a todos, desde la primera infancia hasta la vejez. Mi compromiso es que nadie más tenga que rogar por una cita o un medicamento", escribió la candidata en su sitio web.

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