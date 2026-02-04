Claudia López inscribe Consulta de las Soluciones, la tercera para las elecciones del 8 de marzo

Claudia López inscribió en la Registraduría, junto a Leonardo Huerta, la tercera consulta que participará en las elecciones del 8 de marzo: Consulta de las Soluciones.
Por ahora solo ellos dos integran esa consulta, pero la exalcaldesa de Bogotá reiteró su invitación a Maurice Armitage y a Sergio Fajadrdo para que se unan a esta iniciativa, a la cual tienen plazo de suscribirse hasta el próximo 6 de febrero, fecha en que se cerrarán las inscripciones.
