Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Claudia López inscribe Consulta de las Soluciones, la tercera para las elecciones del 8 de marzo

Claudia López inscribe Consulta de las Soluciones, la tercera para las elecciones del 8 de marzo

Junto a ella está Leonardo Huerta. La exalcaldesa dijo que las puertas están abiertas para Sergio Fajardo y Maurice Armitage, que podrían suscribirse a la consulta de centro hasta el 6 de febrero. También se refirió a la participación de Iván Cepeda en el Frente por la Vida.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de feb, 2026
Cuenta de X de Claudia López

Claudia López inscribió en la Registraduría, junto a Leonardo Huerta, la tercera consulta que participará en las elecciones del 8 de marzo: Consulta de las Soluciones.

Por ahora solo ellos dos integran esa consulta, pero la exalcaldesa de Bogotá reiteró su invitación a Maurice Armitage y a Sergio Fajadrdo para que se unan a esta iniciativa, a la cual tienen plazo de suscribirse hasta el próximo 6 de febrero, fecha en que se cerrarán las inscripciones.

Noticia en desarrollo.

