¿Cómo avanza el escrutinio tras la segunda vuelta? Hablan el registrador y la MOE

El registrador nacional, Hernán Penagos, y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Natural (MOE), dieron un balance sobre la segunda vuelta electoral en la que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia.

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Mientras avanza el escrutinio para certificar los resultados del preconteo, que según el registrador ya va en un 99,04 % y que realizan los jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral (CNE), los dos funcionarios se refirieron a la jornada.



El escrutinio no lo hace la Registraduría

Hernán Penagos destacó la participación ciudadana, sosteniendo que “quedó demostrado que el sistema electoral colombiano es un sistema sólido, robusto, lleno de garantías para quienes se postulan a las diferentes elecciones y que responde muy bien, inclusive, ante resultados ajustados. Fueron este año tres elecciones: de Congreso de la República, primera vuelta y segunda vuelta presidencial, que pusieron a prueba nuestro sistema electoral y que respondió de la mejor manera”.

En el mismo sentido habló la directora de la MOE, manifestando que "realmente fue una jornada electoral muy tranquila. Como ustedes vieron, no se movió un solo puesto de votación por razones de orden público. No ocurrieron hechos de orden público que pudieran afectar el proceso electoral, nos quedamos en los temas sobre los que hay que trabajar en cultura ciudadana el día de las elecciones".



Sobre el preconteo y escrutinio, el funcionario dijo que el segundo “viene avanzando” y reiteró que este “ya no lo hace la Registraduría, nosotros no participamos de ese proceso. Ahora, toda esta tarea está en manos de los jueces de la República y del Consejo Nacional Electoral”.



En la noche del domingo 21 de junio, este cerró “en el 99,04 %”, reveló el registrador, recalcando hay “datos muy concluyentes de cómo avanzan los jueces de la República. Por ejemplo, aquí en Bogotá 276 comisiones escrutadoras, con jueces y notarios, cerca de 9.000 que frente a los testigos y los apoderados de los partidos que han estado en todas las comisiones escrutadoras vienen avanzando en la revisión de cada una de esas actas electorales, es un proceso que se hace muy eficiente en nuestro país y que es de mucha utilidad para la tranquilidad ciudadana”.

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“Se cierra este proceso de escrutinio zonal, local y municipal, luego vamos al departamental que lo hacen delegados del Consejo Electoral y por último el Consejo Nacional Electoral en Bogotá. Todos estos escrutinios en 2.992 comisiones escrutadoras de Colombia están acompañados de testigos y está acompañado de apoderados de los partidos. Los hemos registrado todos”, agregó.

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