Ya inició el escrutinio de primer nivel de las elecciones, informó el registrador

El registrador nacional, Hernán Penagos, informó que ya empezó el escrutinio de primer nivel de las elecciones de segunda vuelta en las que, según el preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo.

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El funcionario empezó felicitando “al pueblo Colombia no por su comportamiento en esta justa electoral, por su espíritu democrático”, pues hubo una participación histórica, con más del 63 % de los ciudadanos que acudieron a las urnas.

Penagos sostuvo que durante la jornada se contó con “testigos electorales de cada una de las dos campañas y que estuvieron en casi todas de las 122 mil mesas de votación”.



“El CNE les otorgó una plataforma para poder enviar las fotografías de las actas electorales de las mesas de votación a cada una de las campañas de tal manera que tengan las herramientas para verificar los resultados finales”, añadió.



¿Cómo será el proceso de escrutinio?

El registrador informó que “en este momento vienen iniciando los escrutinios de primer nivel; 9.000, entre jueces y notarios, están en 2.992 comisiones escrutadoras revisando a detalle cada una de las actas electorales en presencia de testigos y en presencia de apoderados de las campañas políticas. Luego no hay ninguna circunstancia para generar temor, simplemente salir con tranquilidad al lado de jueces y notarios y representadas las campañas, si así lo quieren, y verificar cada una de esas actas electorales”.



Aclaró que “el escrutinio de primer nivel o municipal no se hace con imágenes ni con la publicación de los E14 o las actas electorales, se hace con las actas físicas E14, es la herramienta con la que los jueces hacen el escrutinio municipal. Por tanto, a pesar de que hemos digitalizado todas las actas, de que los testigos han podido tomar fotografía de cada una de ellas, esa herramienta sirve para contrarrestar los datos de cada comisión, pero en cada una de esas, 2.992, hay un acta física que no puede decir nada diferente a la realidad electoral”.

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Asimismo, dijo que “cualquier campaña puede ejercer cualquier reclamación o impugnación como dice el código electoral”. (Lea también: Cepeda reconoce resultado de preconteo como "dato no oficial" y dice que se impugnarán 33 mil mesas)

Por otro lado, instó “a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad en el proceso que ha venido avanzando. La Registraduría, todas las entidades del Estado, le hemos cumplido al país. Un preconteo ágil y rápido, un proceso donde se instalaron todas las mesas y los puestos de votación”.

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“Una vez los jueces lleven a cabo el escrutinio municipal inicia un segundo momento, que se conoce como escrutinio departamental, que realizan los delegados del CNE para cerrar en el escrutinio nacional que llevan a cabo los magistrados y magistradas del CNE que consolidan toda la información y declaran los resultados. La Registraduría no cuenta votos, la Registraduría no declara los resultados, de aquí en adelante la tarea la llevan a cabo los jueces de Colombia y el CNE, que por competencia institucional declara quién es el próximo presidente de Colombia”, finalizó. (Lea también: Elecciones Colombia: Petro hace llamado a la tranquilidad y pide esperar al escrutinio de votos)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL