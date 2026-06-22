Bernie Moreno habla de la relación Colombia-Estados Unidos tras victoria de Abelardo de la Espriella

El colombo-estadounidense Bernie Moreno, senador de EE. UU. y observador internacional, habló sobre el futuro de la relación entre Colombia y Estados Unidos después de que Abelardo de la Espriella pasara a ser el presidente electo del país latinoamericano. En entrevista con Noticias Caracol, anticipó los proyectos que vienen en el marco de esta relación bilateral en materia de seguridad, así como también dio detalles de la llamada que sostuvo De La Espriella con el presidente Donald Trump.

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Moreno destacó el sistema electoral colombiano: “Es increíble, hablé con tres senadores de Estados Unidos; vamos a ver si podemos llevar al Consejo Nacional Electoral (CNE), al registrador y a gente de California para hablar de la diferencia de cómo se maneja (...) deben tener un gran orgullo”.

¿Qué viene para la relación Colombia-Estados Unidos?

El senador indicó que habló varias veces con Trump y señala que están listos para tener una relación, “la mejor en la que hemos estado ambos países”. Entre otros temas, abordaron el futuro de Colombia, que lo perciben como “seguro y con prosperidad”. Estados Unidos ahora se propone como un gran aliado del país para que “salga adelante”.



Respecto a una decisión de apoyos económicos, hay que recordar que Abelardo de la Espriella quiere plantear un “Plan Colombia 2.0” con políticas de seguridad contra el narcotráfico. El apoyo de Estados Unidos a este tipo de políticas requiere de trámite en el Congreso de EE. UU. (que debe dar su aval), pero hay que tener en cuenta que la relación que hay en este momento entre los congresistas republicanos y Donald Trump podría significar un problema. Pero Moreno dio un parte de calma sobre los apoyos que podrían tramitarse para el país: “(Colombia) tiene varios amigos (...) tienen un gran amigo en Donald Trump”.



¿Qué le dijo Donald Trump a Abelardo de la Espriella?

Bernie Moreno estuvo presente en la llamada entre Abelardo de la Espriella y Trump. El presidente estadounidense estaba interesado en ver qué había pasado; Moreno dijo que ambas figuras tuvieron una conversación “muy positiva” y manifestó: "estamos listos para tener una amistad muy grande y muy buena". Además, Trump invitó al presidente electo a que visite la Casa Blanca.

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¿Qué sigue en la relación bilateral?

Moreno anticipa que Colombia hará parte del Escudo de las Américas y dice querer que este sea el país central. "Tenemos una relación con los militares que no existe con otro país; no es solo ser miembro, sino una figura central", enfatiza. "No es solo el apoyo militar, es todo lo que podemos hacer desde Estados Unidos: el Departamento de Energía, el Tesoro, todos... cosas que beneficien tanto a Estados Unidos como a Colombia".

¿Cómo será el tratamiento a los inmigrantes?

“Yo soy inmigrante de Colombia en los Estados Unidos y me tratan muy bien. Lo que es diferente es la gente que entra con mentiras o ilegalmente; esa gente tiene que regresar a su país. La gente que entra como toca, que respeta al país, que aprende la lengua (...) yo digo, personalmente, que las aceptan muy bien”.

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¿Cómo percibe el panorama político en Colombia?

“El cargo para el presidente electo es que salga adelante para representar a todos los colombianos, eso lo dijo anoche, creo que lo va a hacer”, señaló Moreno, quien también se percibe optimista de cara al futuro.

Bernie Moreno habló sobre el posible nuevo embajador de los Estados Unidos en Colombia, Nate Morris. El nominado sigue a la espera de recibir el aval por parte del Congreso. Morris es un empresario del que Moreno dice que es un gran amigo. Además, también sostiene una amistad con el vicepresidente JD Vance. “Es joven”, relató. “Quiere mucho a Colombia, yo creo que está muy animado”. Está previsto que la confirmación de Morris como embajador sea antes del 7 de agosto, día en el que De La Espriella tomará posesión del cargo como jefe de Estado.

¿En qué termina la relación con el gobierno de Gustavo Petro?

Hay que decir que el presidente Gustavo Petro, en el presente, mantiene una relación con Estados Unidos. Además, el mandatario ha mostrado interés de ser retirado de la lista OFAC (conocida popularmente como la Lista Clinton). Moreno dice que ve “probable” que el nombre del jefe de Estado sea borrado de este registro. “Lo que es importante es lo que pase en las próximas cinco semanas con las investigaciones, yo creo que le está yendo muy bien (...) va a garantizar que todo salga bien en la próximas cinco semanas”.

María Paula Rodríguez Rozo

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