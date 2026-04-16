El debate "Colombia decide su energía", organizado por Noticias Caracol, reunió este 16 de abril a varios gremios del sector energético y minero junto a los candidatos presidenciales Claudia López, Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Roy Barreras, quienes expusieron sus posiciones sobre la crisis del gas y el petróleo en Colombia, así como sus propuestas iniciales sobre cómo recuperar la confianza en la democracia. El evento se realizó en Cartagena a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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El encuentro, que contó con la participación de representantes de gremios como Naturgas, Andesco, la ACP, Andeg, ACM y la Andi, se desarrolló en un momento en el que distintos análisis del sector advierten sobre posibles tensiones en el abastecimiento de gas en el mediano plazo y sobre el impacto que esto tendría en tarifas y en la economía doméstica.

La primera parte del encuentro estuvo dedicada a una pregunta común: cómo reconstruir la confianza en la democracia colombiana. Cada candidato respondió en un minuto, planteando diagnósticos y énfasis distintos sobre el estado actual de las instituciones y el papel del próximo gobierno.



¿Cómo reconstruirían los candidatos presidenciales la confianza en la democracia?

Claudia López sostuvo que, a pesar de las dificultades, la democracia colombiana ha tenido avances importantes en las últimas décadas. Señaló que "nuestra democracia no es perfecta, nunca lo ha sido, pero en los último 40 años ha mejorado, hemos superado a los carteles, a los paramilitares, a las Farc, hoy tenemos desafíos muy distintos". También expresó "plena confianza en la democracia, que los ciudadanos van a confrontar las propuestas".



"Yo estoy segura que la Registraduría está haciendo el mejor esfuerzo posible por el garantizar que todos podamos votar libremente al igual que la fuerza pública", agregó la candidata.



Por su parte, Sergio Fajardo centró su intervención en la defensa de la Constitución de 1991. Afirmó que "la mejor forma de hacerlo es respetarla, y cada uno de nosotros tiene una trayectoria, como se ha comportado, como se respeta esa separación de poderes". Planteó que reconstruir la confianza implica respetar las reglas establecidas, en especial la separación de poderes, además de "las oportunidades que esa misma Constitución nos da para reformarla", agregó.

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Paloma Valencia enfocó su respuesta en la necesidad de resultados concretos y que "la democracia necesita confianza". Aseguró que la confianza se ve afectada cuando hay crisis sin soluciones claras, y mencionó el sistema de salud como un ejemplo reciente. "No hay confianza cuando estamos ante la mayor crisis de la salud que hemos vivido en la historia reciente, y nos nombran dos personas que están acusadas de corrupción". En su opinión, el país necesita "lograr que los colombianos vean que la política sí transforma el mundo".

"Este es un país que tiene que buscar que todos quepamos, un país donde cada uno suma lo que tiene", indicó.

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Roy Barreras, en cambio, planteó una reflexión dirigida directamente a los votantes. "Mi pregunta para los colombianos es, cualquiera que sea su predilección sobre por quién pretenden votar, pregúntense si esa persona es capaz de generar confianza y unidad en el país". Advirtió que un país dividido puede enfrentar dificultades para gobernarse, incluso si "es capaz de resolver los problemas".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co