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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / El cruce de mensajes entre Paloma Valencia y Claudia por el expresidente Álvaro Uribe

El cruce de mensajes entre Paloma Valencia y Claudia por el expresidente Álvaro Uribe

Claudia López dijo que a Paloma Valencia le tocaba cargar con el 'bacalao', refiriéndose a Álvaro Uribe. En ese momento, la candidata del Centro Democrático respondió: “Yo cargo feliz con el presidente Uribe todos los días de mi vida”.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Sergio Fajardo, Roy Barreras, Paloma Valencia y Claudia López hablaron del futuro de la economía del país en el debate Colombia Decide su Energía. Los puntos clave fueron qué hará con la explotación de gas, petróleo y minería, además de cómo enfrentarían la posibilidad de un apagón energético de llegar a la presidencia.

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Entre las exposiciones de sus ideas, surgió un cruce de mensajes entre las candidatas Paloma Valencia y Claudia López que incluso ocasionó ruido entre los asistentes al Centro de Convenciones de Cartagena, donde se desarrolló el evento.

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“Todos apreciamos a Paloma como persona, pero el problema tuyo y el de Iván Cepeda (quien decidió no asistir al debate) es que tienen que cargar con el ‘bacalao’ del legado, con lo bueno y con lo malo”, manifestó López.

De inmediato, Paloma Valencia respondió a los señalamientos: “Yo cargo feliz con el presidente Uribe todos los días de mi vida”.

Y Claudia López prosiguió manifestando que esa confrontación “lo único que nos garantiza son cuatro años perdidos”. “La prioridad de este país no es meter a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel, tampoco es meter a Gustavo Petro a la cárcel o declararlo narcotraficante. La prioridad de este país es superar los odios de ese par de señores a quienes este país ya les dio todos los honores, que se vayan a sus casas, que nos dejen progresar”, dijo López.

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Luego, Valencia indicó que “es muy divertido que quiere superar el odio con odio”. “No entiendo eso”, añadió.

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