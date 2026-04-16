La pulla de Roy Barreras contra Sergio Fajardo durante el debate de Colombia Decide su Energía

En el debate "Colombia Decide su Energía" de este jueves 16 de abril participaron los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Roy Barreras, Sergio Fajardo y Claudia López. El debate se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar. Los candidatos que buscan suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño hablaron sobre diferentes temas en torno a la energía en Colombia y otras cuestiones vitales para el desarrollo del país.



El debate fue realizado por Noticias Caracol en colaboración con representantes de los gremios económicos y del sector mineroenergético, entre los que se encuentran Naturgas, Andesco, ACP, Andeg, ACM y Andi. Los candidatos a la Presidencia que participaron en el encuentro discutieron sobre los temas relacionadas con la energía y otros sectores importantes para Colombia. Durante uno de los temas, hubo varios comentarios entre Roy Barreras y Sergio Fajardo que pudieron haber generado fricción.



¿Cómo fue la pulla que Roy Barreras le hizo a Sergio Fajardo durante el debate?

El momento empezó cuando habló el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y dijo que que venía un apagón con una probabilidad muy alta. "Yo estaría como presidente en este momento verificando y trabajando con todas las hidroeléctricas del país, todas las térmicas, averiguando todas las condiciones para que el gas pueda llegar de manera que las térmicas puedan funcionar, tener disposición del carbón y saber a dónde va a ir cada lugar. A eso se llama planear. Por eso es que gobernar es muy difícil ser capaz de armar los equipos, anticipar los problemas, dar soluciones para llegar a resolverlo", dijo el candidato.



Por su parte, Barreras comenzó una intervención respondiéndole directamente al exalcalde: "Quiero decirle esto a Sergio. No, gobernar no es difícil, es fácil cuando se sabe. Lo difícil es ganar elecciones y usted sí que sabe eso", dijo el exsenador, en referencia a las varias campañas a la Presidencia que ha hecho Fajardo sin lograr llegar a la Casa de Nariño.

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El exalcalde respondió diciendo que "el doctor Roy es muy gracioso, evidentemente", añadiendo y asegurando nuevamente lo difícil que es gobernar. "Sin duda que es muy difícil, ganar elecciones es dificilísimo y lo que necesita Colombia hoy es elegir a una persona que pueda gobernar, porque vamos para la mayor confrontación que ha visto este país. Si seguimos en la confrontación (Gustavo) Petro con (Iván) Cepeda y (Álvaro) Uribe con Paloma (Valencia) y Abelardo (de la Espriella), este país no va a ser viable. Vamos para una confrontación que no nos merecemos y nosotros tenemos la capacidad de resolver ese problema".