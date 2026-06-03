Iván Cepeda se pronuncia tras las declaraciones de Trump y la respuesta de De la Espriella

Iván Cepeda se pronunció luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, expresara su apoyo a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales y también se refirió a la respuesta del candidato opositor. (Lea también: Donald Trump expresa su apoyo a campaña de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro responde)

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Trump describió al abogado como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que lucha por su país y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la "ley y el orden".

"Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", agregó.



Tras este mensaje, De la Espriella agradeció las palabras del mandatario de EE. UU., asegurando que los países comparten "valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad".



Añadió que "esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos, más seguros sus hogares y más brillante su porvenir".

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El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en rechazar las palabras de Trump, asegurando que "cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad". Agregó: "Invito a toda Colombia a votar en plena libertad".



Iván Cepeda cuestionó palabras de su opositor

A su llegada al Congreso, el senador y candidato manifestó ante los medios que “estamos por el respeto y la soberanía al pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio”.

Sobre lo expresado por Trump, dijo que “cualquier presidente del planeta y de nuestro hemisferio puede tener predilecciones por tal o cual opción política que se está debatiendo en Colombia”.

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Sin embargo, agregó, “lo que no puede ocurrir es que se hagan reacciones de carácter apátrida por parte del señor De la Espriella para buscar que sea a través de la intervención de presidentes y de gobiernos extranjeros que definamos nuestra contienda electoral. Así que advertimos claramente al hecho de que al señor De la Espriella representa un grave riesgo para la democracia, agregamos que es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana”.

Lo anterior tendría relación con la declaración que hizo De la Espriella en una entrevista a la revista Semana, en la que denunció que “lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe, metiendo a los hermanos Torres, que ya tienen 60.000 millones de pesos para comprar votos en el Caribe. Pretenden hacer lo que hicieron hace 4 años porque eso fue lo que le dio el triunfo a Petro, la compra de votos en el Caribe colombiano”.

Dijo que le solicitó “formalmente al gobierno de los Estados Unidos que verifique con sus enviados especiales esta situación, a fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos para que los Estados Unidos procedan a incluirlos en la lista OFAC y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”. (Lea también: José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, habla del respaldo de Trump a la campaña)

Este miércoles 3 de junio, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró que "vamos a ser muy contundentes en garantizar que haya una elección justa y libre en Colombia y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que así sea".

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Su declaración se dio tras una pregunta de la congresista republicana María Elvira Salazar, quien preguntó si la Administración de Donald Trump incluirá en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, a quienes incurran en fraude electoral en Colombia.



Rechazo a declaraciones de Trump

Desde la campaña de Iván Cepeda rechazaron lo dicho por Trump. Gabriel Becerra manifestó que “nos parece que es reprochable la intervención que hace el presidente de los Estados Unidos, que es nada más y nada menos que el presidente de la potencia más grande del mundo, en los asuntos que les competen exclusivamente a los ciudadanos colombianos. Hay entonces un rechazo a esa intervención”.

También criticó la postura de Abelardo de la Espriella, expresando que “la idea de que nuestro futuro será definido con la intervención del poder político de una potencia que tiene la capacidad de intervenir con recursos, con redes sociales y con otros elementos en la decisión de una República y de una nación como ha pasado en otros lugares de América Latina como Argentina, como Honduras, pues es realmente reprochable”.

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