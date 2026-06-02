Fenalco propone cambiar la fecha del Día del Padre en Colombia: cuándo es y por qué la adelanta

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) invitó a las familias colombianas a celebrar el Día del Padre un fin de semana antes de lo que se tenía previsto, con el fin de "aprovechar el puente festivo" y evitar posibles "coincidencias con una eventual segunda vuelta presidencial", Además de fortalecer la actividad comercial durante uno de los meses más importantes para el consumo en el país.

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El Día del Padre se celebra en distintas fechas alrededor del mundo bajo un mismo propósito: homenajear aquella figura paterna en sus diferentes formas. Varios países adoptaron la fecha por razones comerciales y culturales, entre ellos Colombia, México, Argentina, Chile y Venezuela. En Colombia, generalmente, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, aunque no se trata de un festivo oficial.

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¿Para cuándo Fenalco propuso trasladar el Día del Padre?

Aunque en Colombia el Día del Padre se conmemora tradicionalmente el tercer domingo de junio, este año Fenalco lanzó una campaña para promover su celebración el domingo 14 de junio. La propuesta fue presentada durante la Convención Nacional de Centros Comerciales, Tiendas y Marcas (Cencomarcas), donde el gremio invitó a los colombianos a programar con anticipación reuniones familiares, actividades recreativas y la compra de regalos para homenajear a los padres.



"La propuesta surge como una invitación del comercio organizado para que las familias planifiquen con anticipación la celebración, considerando que el domingo 21 de junio podría coincidir con una eventual segunda vuelta presidencial. En este contexto, comerciantes, restaurantes, centros comerciales, marcas y diferentes sectores económicos adelantarán promociones, experiencias y actividades especiales para la fecha".

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Según explicó Fenalco, la medida no implica un cambio oficial en el calendario ni modifica la fecha reconocida de la celebración, sino que pretende incentivar una conmemoración anticipada para facilitar la participación de las familias en los comicios electorales y, a su vez, impulsar el comercio.

Ante este escenario, diferentes sectores económicos, entre ellos restaurantes, centros comerciales, establecimientos de entretenimiento y marcas de consumo, preparan promociones y actividades especiales para el fin de semana del 14 y 15 de junio.

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Desde el gremio señalaron que la intención es ofrecer a las familias un espacio para compartir con mayor tranquilidad, sin depender de la agenda política o de eventuales restricciones asociadas al proceso electoral.



El Día del Padre mueve cientos de miles de millones de pesos en Colombia

Datos recopilados por Fenalco indican que durante el fin de semana del Día del Padre de 2025 se realizaron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas en todo el país. La facturación superó los 641.000 millones de pesos, cifra que representó un crecimiento de 6,38 % frente al mismo periodo de 2024. El comportamiento de los consumidores mostró que el sábado fue el día con mayor actividad económica, alcanzando ventas superiores a los 370.000 millones de pesos.

"El Día del Padre tuvo un fuerte componente presencial, con cerca del 80% de la facturación en puntos físicos, mientras que el Día de la Madre impulsó más el comercio electrónico, con un aumento del 31% en ventas digitales. Esto evidencia que la celebración del Día del Padre se asocia más a experiencias como salidas a restaurantes, visitas a centros comerciales y encuentros familiares", indicó el gremio.

El análisis de las transacciones también permitió identificar cuáles fueron los sectores económicos más favorecidos por la fecha: el mayor volumen de compras se concentró en establecimientos de vestuario, supermercados y restaurantes, categorías que tradicionalmente se benefician del aumento del consumo asociado a reuniones familiares y compra de obsequios.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co