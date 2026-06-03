Daniel Briceño y María José Pizarro hablan del futuro de las campañas de De la Espriella y de Cepeda

Colombia se prepara para una de las contiendas electorales más reñidas de su historia reciente. El país se alista para la segunda vuelta el próximo 21 de junio, en una lucha de polos opuestos representados por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Con un margen que las estadísticas y analistas prevén como estrecho, las campañas han iniciado un despliegue frenético para conquistar el voto de opinión.



La campaña de Abelardo de la Espriella

El representante electo Daniel Briceño destaca que el éxito del candidato en la primera vuelta no fue producto del azar, sino de una estrategia de consistencia y un dominio sin precedentes de las redes sociales.

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"Abelardo dio un salto digital... él fue consistente en tres ideas: la firmeza, la seguridad y el no hacer pactos con los partidos tradicionales", afirmó Briceño, subrayando que el candidato ha logrado crear una comunidad activa de "nativos digitales" que no son simples bots, sino ciudadanos comprometidos.

Según el congresista electo, el reto para estos días es brindar tranquilidad a los mercados y a la clase media, sectores que buscan certezas económicas frente a la incertidumbre.



Añadió que se vienen semanas “absolutamente fuertes, donde va a haber un nivel de confrontación y polarización muy grande y en donde pues las campañas irán a la calle y a los sectores sobre todo urbanos a buscar el voto que está suelto, ese voto de opinión que se define en la última semana o, incluso, el último día de elecciones”.



Sobre el hecho de que los candidatos que llegaron a segunda vuelta sean de derecha e izquierda, dijo que “lo único que está indicando es que los colombianos quieren proyectos políticos que puedan entender, en donde se puedan sentir representados, pero sobre todo, donde haya decisiones e ideas absolutamente claras”. (Lea también: Lo que dijo De la Espriella tras las declaraciones del presidente Trump sobre su candidatura)



La campaña de Iván Cepeda

Por otro lado, la campaña de Iván Cepeda rechaza cualquier narrativa de derrota tras los resultados del domingo. La senadora María José Pizarro, jefe de debate de la campaña, enfatizó que la Alianza por la vida obtuvo una votación un 17% mayor que en 2022, sumando más de 9 millones de voluntades. "Nosotros no podemos vender como una derrota un triunfo", enfatizó. (Lea también: María José Pizarro sobre campaña de Iván Cepeda: "No estamos impulsando una constituyente")

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Para la senadora, el objetivo en esta etapa es defender los derechos sociales alcanzados y evitar lo que denomina una "deriva autoritaria" y el retorno de un "proyecto paramilitar al poder".

"Aquí hay mucho que cuidar... un salario vital que podría desaparecer, la universidad gratuita y la reforma agraria", advirtió Pizarro, quien sostiene que el programa de De la Espriella representa una amenaza para el empleo público y la dignidad de los adultos mayores.

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La estrategia de Cepeda se centrará ahora en un despliegue territorial intenso, buscando diálogos con todos los sectores democráticos para consolidar un frente común.

Pizarro reiteró que la campaña está en una fase de revisión comunicacional y organizativa para "enmendar lo que tengamos que enmendar" y ganar la Presidencia con determinación.



La disputa por el centro y el "factor Fajardo"

Ambos bandos coinciden en un punto crítico: los votos de Sergio Fajardo son la llave de la presidencia. Briceño señala que el profesor cuenta con un millón de seguidores que representan un voto libre y de opinión que no pertenece a ninguna maquinaria. "Hay que llegar a los votantes de Fajardo sin Fajardo", sugiere Briceño, argumentando que este electorado valora profundamente la institucionalidad y la defensa de la Constitución de 1991.

En contraste, Pizarro asegura que su campaña mantiene diálogos cuidadosos y bajo "filigrana" con diversos sectores políticos para lograr acuerdos programáticos serios y públicos. La senadora insiste en que el camino para solucionar los problemas de los colombianos es un gran acuerdo nacional, desmarcándose de las críticas sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente.

"Nosotros no estamos impulsando una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nosotros estamos impulsando es un gran espacio de acuerdo nacional previo a cualquier otro camino que podría derivar o no en una asamblea", explicó. (Lea también: Oviedo dice que la mayoría de colombianos sabe qué va a hacer en segunda vuelta y lo va a respetar)



Polarización e injerencia, sombras en las campañas

La polarización ha sido una característica innegable de este proceso. Mientras Briceño considera que no es necesariamente negativa porque permite a la gente diferenciar claramente dos proyectos distintos, Pizarro alerta sobre la manipulación digital y el uso de inteligencia artificial que, según ella, debe ser auditado por las autoridades electorales por la alta inversión de recursos.

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Otro punto de fricción ha sido la presunta injerencia del presidente Gustavo Petro. Mientras Briceño critica que el jefe de Estado haga política supuestamente con recursos públicos y que no reconozca los resultados de inmediato, Pizarro defiende el liderazgo del mandatario, aunque aclara que debe cumplir los parámetros de la ley.

Por otro lado, la campaña ha denunciado una "clara injerencia" del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a favor de De la Espriella, calificándolo como una usurpación de funciones internacionales.

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***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.