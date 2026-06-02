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Registraduría responde a versión de Petro sobre supuesto fraude en las elecciones presidenciales

En un comunicado, se refirió punto a punto a las declaraciones del presidente sobre el censo electoral, el potencial de votantes y la supuesta modificación del software.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Petro - Registraduría
Archivo - Registraduría Nacional

En un comunicado, la Registraduría Nacional le respondió este martes al presidente de la República, Gustavo Petro, quien insistió más temprano en que tiene pruebas de un supuesto fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, y denunció que el software utilizado en el conteo preliminar incorporó 885.409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.

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La autoridad electoral publicó un comunicado en el que responde, punto a punto, las afirmaciones de Petro. Sobre el censo electoral, la Registraduría explicó que "o es cierto que el censo electoral oficial de las elecciones presidenciales 2026 se cerró dos (2) meses antes de los comicios. En esa fecha, es decir, el 31 de marzo de 2026, concluyó la inscripción de ciudadanos para votar,de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011 y en el calendario electoral fijado por la Registraduría Nacional, mediante la Resolución 2580 del 5 de marzo de 2025".

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También se refirió a la supuesta modificación del software. "El pasado martes, 26 de mayo, a la 1.21.35 pm y a las 7.21.13 pm no se realizó modificación alguna a ningún software electoral. Por el contrario, ese día, en un ejercicio de transparencia, se dejó a disposición de los auditores de los partidos políticos la carpeta denominada ´Básicos auditores presidente 2026´ y el archivo de la DIVIPOLE (División Política Electoral), el cual contiene información de las mesas por cada puesto de votación dispuesto en Colombia y el exterior", se lee en el comunicado.

Noticia en desarrollo.

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