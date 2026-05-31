Elecciones 2026: así avanzan las votaciones en el exterior para elegir presidente de Colombia

Con camisetas de la selección cafetera, sombreros 'vueltiaos' y banderas, miles de colombianos acudieron este domingo a los puestos de votación para las elecciones presidenciales habilitados en España, donde la afluencia ha sido superior a la de otros años. Las votaciones en España comenzaron el lunes y se han desarrollado con normalidad.



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En el pabellón satélite de la Casa de Campo de Madrid, el ambiente era festivo, con música, bocadillos y muchas banderas tricolor, para celebrar una jornada donde todos coincidían en que lo importante era votar. "En un país tan polarizado lo importante es que la gente salga a votar y a ejercer el derecho al voto", decía a EFE Sebastián, un colombiano que lleva en España cuatro años.

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Más de 300.000 colombianos están inscritos para votar en España para esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. La jornada "está yendo muy bien, está viniendo la gente a votar masivamente y está yendo todo bien", detalló a EFE Alexis Gómez, uno de los jurados en Madrid, a poco menos de 10 minutos de que cerraran las votaciones.

A la espera de las cifras oficiales de participación por parte de la Registraduría, el cónsul general de Colombia en Madrid, Javier Higuera, adelantaba una alta afluencia sobre todo en la capital española, donde "se ha incrementado fuertemente". Ya al cierre del sábado, el sexto día de votación en el exterior, el número de votos en Madrid "fue prácticamente el valor o el nivel de las elecciones del 2022". "Todo lo de hoy es adicional, es lo que está mostrando el incremento de participación ciudadana, que es bastante fuerte y lo vamos a ver al finalizar la jornada electoral", dijo Higuera desde el centro de votación.



Así avanzan las votaciones en Reino Unido

La jornada de votaciones en Reino Unido, en el marco de las Elecciones 2026, finalizó con una participación destacada de la comunidad colombiana. Según reportes oficiales de la Embajada de Colombia en Reino Unido, cerca de 10.000 connacionales acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto, marcando un balance positivo en uno de los puntos clave del sufragio en el exterior.



Durante el cierre, la embajada de Colombia en ese país destacó el comportamiento cívico de los votantes y el desarrollo ordenado de la jornada, que transcurrió sin mayores contratiempos. Las imágenes compartidas desde los puestos de votación evidencian filas constantes y un flujo activo de ciudadanos interesados en participar en la elección presidencial. Desde el Gobierno, la canciller Laura Sarabia envió un mensaje breve pero significativo: “Que sea lo mejor para nuestro país”, en referencia al desarrollo de la jornada en el exterior.



La embajadora @laurisarabia da por terminada la jornada electoral para la presidencia de Colombia en el Reino Unido. Cerca de 10 mil colombianos ejercieron su derecho al voto en este país. pic.twitter.com/POxBlwuLce — Colombian Embassy UK (@ColombianEmbUK) May 31, 2026

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EFE