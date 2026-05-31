Sergio Fajardo ejerció su derecho al voto en Medellín: “Voté por un cambio”

El candidato presidencial Sergio Fajardo, del partido Dignidad y Compromiso, votó este domingo en Medellín. Lo hizo en la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo, ubicada en la comuna 14 de la ciudad, donde invitó a los ciudadanos a participar de la jornada electoral.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Ya voté por un cambio, serio, seguro”, escribió en sus redes sociales. Además, tras ejercer su voto, el candidato entregó algunas declaraciones, enfatizando su optimismo por estas elecciones.

“Al que madruga Dios le ayuda. El mensaje que le estamos dando es acabemos con esta polarización, ya saben como lograr una Colombia distinta. Nosotros somos la campaña de la alegría, aquí el reto es un presidente para toda Colombia, no para media Colombia. Voten por quien quieran, pero voten”, aseguró.



Asimismo, enfatizó que: “Estoy contento, tengo nostalgia porque estoy en mi casa y esta es la última campaña en la que seré candidato... Gracias a tanta gente que nos encontramos por todo Colombia, cuando hicimos política. Solo he recibido respeto".



El hoy candidato está acompañado por Edna Bonilla como fórmula vicepresidencial y cuenta con el respaldo de la diplomática María Ángela Holguín, su actual pareja, quien destaca su capacidad de gestión. Holguín afirmó en una entrevista reciente que "la persona que necesita Colombia es Sergio Fajardo", subrayando que él sembró la semilla de transformación que hoy define a Medellín.

Publicidad

Inició las elecciones presidenciales

Este domingo, 31 de mayo de 2026, se llevan a cabo las elecciones presidenciales. De acuerdo con la Registraduría Nacional, a las 4:00 p. m. en punto se cierran las mesas de votación en todo el país. Esto significa que, una vez llegada esa hora, no se permite votar a ningún ciudadano adicional, incluso si se encuentra haciendo fila en el puesto de votación.

Publicidad

La Registraduría Nacional instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural.

"Salgan a votar con entusiasmo, vayan a revalidar su actitud republicana y demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias política", manifestó el registrador Penagos.