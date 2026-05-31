Elecciones 2026: los mensajes de los candidatos presidenciales en la jornada electoral

Este domingo 31 de mayo de 2026, los colombianos se alistan para acudir nuevamente a las urnas con el propósito de elegir al nuevo Presidente de la República. La jornada de votación comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 4 de la tarde. Se espera que más de 41 millones de ciudadanos estén habilitados para participar en estas elecciones, que se desarrollarán en 1.083 puestos de votación en todo el país.

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En la jornada electoral, varios candidatos presidenciales ya han compartido mensajes a través de sus redes sociales, invitando a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y a participar activamente en esta urna.

Iván Cepeda: “Es un día histórico”

Por su parte, el candidato Iván Cepeda aseguró, a través de sus redes sociales, que este “es un día histórico”. Según afirmó, “gana el pueblo, ganan nuestras comunidades, nuestra naturaleza y aquellos que por años fueron excluidos. Hoy celebraremos el triunfo de un proyecto que pone la vida y la justicia social en el centro”, escribió.



Cabe resaltar que, el día anterior, el candidato envió un mensaje mediante una transmisión en sus redes sociales, en la que agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido y a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

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El candidato también expresó su compromiso con el medio ambiente: "Sin paz con la naturaleza no habrá paz. Mi compromiso es con la justicia ambiental, la transición a energías renovables y la consolidación de una política pública de derechos animales", escribió.

Abelardo de la Espriella: "Nos jugamos la libertad, la democracia"

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Por otro lado, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, escribió en su cuenta que esta es “una de las elecciones más importantes de nuestra historia. Nos jugamos la libertad, la democracia y el futuro de la República”.

Y agregó que invita a todos los colombianos a salir a votar temprano, a “llenar las urnas de esperanza y a demostrar desde las primeras horas de la jornada que Colombia quiere una Patria Milagro... Ha llegado la hora de derrotar a los de siempre y abrirle paso a una nueva era de coherencia, firmeza y libertad”.

En horas de la mañana de este 31 de mayo, de La Espriella acudió a votar en el colegio La Enseñanza rodeado de sus equipo de seguridad y seguidores. Antes de depositar su papeleta levantó los puños en señal de fuerza. "Hoy se define la libertad, la democracia. Vamos a derrotar a la tiranía en primera vuelta", expresó el candidato ante medios locales tras ejercer su derecho al voto.

El viernes 29 de mayo, el candidato sostuvo una videollamada con el presidente de Daniel Noboa, en la que abordaron la relación bilateral entre Colombia y Ecuador en caso de que resulte elegido presidente.

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“Estoy convencido, con su fuerza, pues lo va a lograr también allá este fin de semana. Y desde el 1 de junio tendrá pues levantada la tasa de seguridad. Habrá 0 % de tasa de seguridad”, expresó Noboa.