Elecciones Colombia 2026: si son las 4:00 de la tarde y estoy en la fila, ¿puedo votar?

En Colombia, este domingo, 31 de mayo de 2026, se llevan a cabo las elecciones presidenciales, y una de las dudas más comunes durante una jornada electoral está relacionada con el cierre de las votaciones y el derecho a sufragar en el límite del horario. Muchas personas se preguntan qué ocurre si llegan sobre la hora o si ya están esperando cuando el reloj marca las 4:00 de la tarde.



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Si son las 4:00 p.m. y estoy en la fila, ¿puedo votar?

De acuerdo con la Registraduría Nacional, a las 4:00 p. m. en punto se cierran las mesas de votación en todo el país. Esto significa que, una vez llegada esa hora, no se permite votar a ningún ciudadano adicional, incluso si se encuentra haciendo fila en el puesto de votación.

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Esta aclaración es clave, ya que desmonta una interpretación errónea que ha generado confusión en procesos electorales anteriores. La regla actual establece que el derecho al voto se ejerce únicamente dentro del horario oficial, sin excepciones posteriores al cierre.



¿Qué ocurre con quienes están en la fila?

Según la posición oficial de la Registraduría, estar en la fila no garantiza el derecho a votar si no se alcanza a hacerlo antes de las 4:00 p. m. En otras palabras, la fila no opera como un mecanismo de extensión del horario ni como un turno asegurado después del cierre.

Esto implica que las personas deben calcular el tiempo necesario para completar el proceso —ingreso, identificación, entrega del tarjetón y votación— antes de que finalice la jornada. Si el reloj marca las 4:00 p. m. y el ciudadano aún no ha depositado su voto, no podrá hacerlo.



El cierre estricto responde a la necesidad de garantizar orden, transparencia y uniformidad en el proceso electoral. Todas las mesas deben cerrar a la misma hora para dar paso a las etapas siguientes, como el conteo de votos y la consolidación de resultados. Permitir excepciones podría generar desorden logístico o cuestionamientos sobre la igualdad de condiciones en los distintos puestos de votación. Por ello, la norma es aplicada de manera uniforme en todo el territorio nacional.



Frente a esta realidad, la principal recomendación para los ciudadanos es no dejar el voto para el final de la jornada. Acudir con suficiente anticipación es fundamental para evitar contratiempos, filas extensas o la pérdida del derecho a votar por llegar sobre el límite del horario.

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También es conveniente verificar previamente el puesto de votación, llevar el documento de identidad en buen estado y prever posibles tiempos de espera, especialmente en jornadas con alta participación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL