En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
SELECCIÓN COLOMBIA
JUAN MANUEL SANTOS
ÁLVARO URIBE
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Cabezote elecciones 2026
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Elecciones Colombia: Petro hace llamado a la tranquilidad y pide esperar al escrutinio de votos

Elecciones Colombia: Petro hace llamado a la tranquilidad y pide esperar al escrutinio de votos

En una serie de mensajes en su cuenta de X, el presidente de la República afirmó que "es el escrutinio el que determina quién es el presidente", en momentos en los que la diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda son menos de 250 mil votos en el preconteo.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 21 de jun, 2026
Comparta en:
Gustavo Petro
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció este domingo sobre la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 99,65% del preconteo da como ganador a Abelardo de la Espriella con 0,95 puntos porcentuales frente a Iván Cepeda. "Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente", expresó Petro en su cuenta de X. No obstante, hizo un llamado: "Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.931.544 votos (49,65%), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, acumula 12.684.994 sufragios (48,70%).

Últimas Noticias

Ya inició el escrutinio de primer nivel de las elecciones, informó el registrador
Elecciones Colombia

Ya inició el escrutinio de primer nivel de las elecciones, informó el registrador

Iván Cepeda reconoce resultados del preconteo de segunda vuelta presidencial como "dato no oficial"
Elecciones Colombia

Cepeda reconoce resultado de preconteo como "dato no oficial" y dice que se impugnarán 33 mil mesas

El mandatario aseguró que la Registraduría, que organiza las elecciones, está subiendo formularios electorales "sin firmas de jurados". "Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados (...) La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo van49 % versus 48%", añadió el presidente, citando a un boletín anterior.

El mandatario señaló que "no se puede proclamar" a ninguno de los dos candidatos como presidente porque "es el escrutinio el que determina quién es el presidente".

"La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad", expresó Petro, en referencia a los apoyos que ha recibido De la Espriella de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Argentina, Javier Milei.

Publicidad

El mandatario advirtió la necesidad de sacar adelante "un acuerdo nacional" para "mantener la patria y la paz en los años por venir".

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Registraduría Nacional

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Publicidad

Publicidad

Publicidad