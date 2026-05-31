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Elecciones permitieron ubicar a 77 personas que estaban en registros de desaparecidos

Según la Fiscalía, tras "verificarse su presencia" se les expidieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas.

Por: EFE
Actualizado: 31 de may, 2026
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Editado por: Heidy Carreño
Elecciones permitieron ubicar a 77 personas que estaban en registros de desaparecidos
Elecciones permitieron ubicar a 77 personas -
Registraduría Nacional

De los casi 24 millones de colombianos que votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, 77 personas que figuraban en los registros como desaparecidas, "reaparecieron" en las urnas, informó la Fiscalía General en un comunicado de cierre de la jornada electoral.

Los 77 ciudadanos reaparecieron en puestos de votación en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Norte de Santander y Santander, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

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Según la Fiscalía, tras "verificarse su presencia" se les expidieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas.

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Colombia tiene más de 132.000 personas reportadas como desaparecidas en el contexto del conflicto armado, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

La Fiscalía señaló además que, a pesar de la tranquilidad en que transcurrió la jornada, celebrada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fueron capturadas ocho personas por presuntos delitos relacionados con el proceso electoral y se abrieron diez noticias criminales por posibles irregularidades electorales.

Entre los casos investigados figura una investigación a la alcaldesa del municipio de El Paujil, en el departamento del Caquetá (sur), Latia Sindy Castillo, por presunto "constreñimiento al sufragante", es decir, amenazas o presiones para obtener votos.

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Irregularidades durante la jornada electoral

Las autoridades recibieron cientos de denuncias relacionadas con el desarrollo de la jornada electoral.

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Durante las primeras horas de las elecciones, el Ministerio del Interior informó que había consolidado un total de 446 denuncias. De ese número, 402 correspondían a hechos reportados dentro de Colombia, mientras que 41 provenían del exterior, particularmente desde países como Reino Unido, Estados Unidos y España.

Según el balance entregado por la cartera, entre las situaciones más reportadas por los ciudadanos figuraban presuntos casos de constreñimiento al sufragante e intervención en política por parte de servidores públicos.

Con el avance de la jornada y el cierre de las mesas de votación, el número de reportes aumentó. En un nuevo balance presentado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) Electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que las denuncias recibidas ascendieron a 660.

De acuerdo con el reporte más reciente, 615 de esas denuncias fueron registradas en territorio nacional, mientras que 45 correspondieron a hechos reportados por colombianos en el exterior.

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Los reportes recopilados hacen parte de la información que será evaluada por las entidades competentes para determinar el alcance de cada denuncia y establecer si existen elementos que requieran investigaciones o actuaciones posteriores dentro del proceso electoral.
Aquí tienes varias opciones de titular con enfoque informativo y SEO:

AGENCIA EFE
EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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